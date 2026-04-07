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RACHA NO BOLSONARISMO

Eduardo Bolsonaro sobre Nikolas: 'Não vou deixar você me humilhar'

"03" cobrou "coerência" por críticos que pediram união da direita em meio à briga

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/04/2026 20:35

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Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira
Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira crédito: SAUL LOEB / AFP e Leandro Couri/EM/D.A.Press

Eduardo Bolsonaro (PL) voltou a comentar a discussão com o deputado federal Nikolas Ferreira em post nesta quinta-feira (7/4). Ele afirmou que não aceitará “ser humilhado”.

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O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu a um post no X (antigo Twitter) do influenciador Rodrigo Constantino e disse que será o último comentário sobre o tema, “se Deus quiser”.

“Não vou deixar você me expor, humilhar, sem reagir, se não vai virar rotina vocês virem aqui no X escrever seus argumentos fracos e depois correr no meu entorno para tentar me bloquear e, assim, posarem de vencedores”, disse o “03”.

Eduardo x Nikolas

Eduardo fez longo relato sobre ter apoiado Nikolas desde o início, “quando ainda era estudante”. “Pedi apoio para ele nas redes sociais, abri portas - muito disso quando eu já era o deputado mais votado da história, filho do presidente, mas isto nunca me impediu de ser quem sou e de jogar para o grupo”.

Então, voltou ao ponto da crítica inicial ao deputado, afirmando que ele quer “sentar para conversar” e “condiciona apoio ao Flávio [Bolsonaro]”.

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“Com todo respeito, isso não é expressão de liberdade. Isso é, no mínimo, mesquinhez - para não dizer outra coisa. Quem está em campo não pode se comportar como a torcida”, escreveu.

Eduardo ainda cobrou “coerência” de críticos que pediram união da direita em meio à briga: “Por que esse discurso só aparece quando o cobrado é o Nikolas? Por que o silêncio quando as críticas são dirigidas ao Jair Bolsonaro? Ou mesmo ao Valdemar? Se for pela ‘união da direita’ todas as críticas vindas da direita deveriam acabar em nome de um projeto maior, não é esta a teoria de vocês?”.

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Apesar da discussão, avaliou que o objetivo foi alcançado: conseguir o apoio geral ao senador Flávio Bolsonaro, principal pré-candidato da oposição a Lula na disputa presidencial.

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