'Não é só um anime': filho de Bolsonaro usa 'One Piece' para criticar o PT

Filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro (PL) fez uma analogia com o anime “One Piece” para criticar o Partido dos Trabalhadores (PT) por supostamente “controlar” o conhecimento da população.

Jair Renan pretende se lançar a deputado federal por Santa Catarina nas eleições de outubro. Nos últimos meses, ele tem intensificado a presença nas redes sociais para tentar ampliar a popularidade.

Analogia com One Piece

"Isso que vocês estão vendo não é só um anime, é um alerta. No One Piece, o 'governo mundial' destruiu a Ilha de Ohara inteira. Queimou sua biblioteca, apagou o conhecimento, porque aquilo ameaçava o poder dos nobres”, disse o “04”, em vídeo publicado nas redes sociais.

Então, convocou a reflexão: “Sai do anime e vem para a vida real”. No fundo do vídeo, aparece uma bandeira de One Piece, que virou símbolo de defesa da liberdade entre a geração Z, principalmente vinculado a movimentos de direita. A bandeira dos Estados Unidos também compõe o cenário do que parece ser o quarto de Jair Renan.

O filho do ex-presidente cita ainda a Biblioteca de Alexandria, dizendo que ela “também foi destruída”, dando a entender que, como na obra de ficção, poderosos acabaram com o centro de conhecimento. Na realidade, a biblioteca se deteriorou ao longo do tempo e teve fim gradual.

PT

As evocações serviram para basear uma crítica ao PT, acusando o partido do presidente Lula de “controlar” o acesso à informação da população.

“Quando um governo controla o que você pode saber, quando ele decide o que você pode ouvir, quando ele ameaça filtrar a verdade, ele não está protegendo você. Ele está controlando você, e quem controla o conhecimento, controla o povo”, argumentou Jair Renan.

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E destacou: “É isso que o PT vem fazendo ao longo de vinte anos”. No entanto, o “04” não explicou como o suposto controle estaria sendo feito.

