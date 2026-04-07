A culinária de One Piece: 5 pratos do anime que existem na vida real

Com a chegada do aguardado arco de Elbaf em “One Piece”, a paixão dos fãs pela saga de Monkey D. Luffy está em alta. Além das batalhas épicas e dos mistérios da história, um elemento é constante na jornada do Chapéu de Palha: a comida. Desde os banquetes preparados por Sanji até os pratos mais simples, a culinária é uma personagem à parte na obra de Eiichiro Oda.

Muitas dessas delícias que enchem os olhos no anime não são apenas fantasia. Elas são inspiradas em pratos reais da culinária japonesa e de outras partes do mundo. É possível experimentar o sabor das aventuras de Luffy, seja em casa ou em restaurantes especializados.

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Conheça cinco comidas icônicas de “One Piece” que você pode encontrar na vida real.

Pratos de One Piece no mundo real

Curry dos Mares

No anime, o "curry dos mares" é uma receita especial de Sanji, servida no restaurante Baratie. Na vida real, o prato equivale ao karê, o popular curry japonês. Trata-se de um ensopado espesso, feito com legumes como batata, cenoura e cebola, além de uma proteína, que pode ser carne, frango ou frutos do mar. É um prato conhecido por seu sabor rico e reconfortante. Onigiri

Quem não se lembra dos bolinhos de arroz que Roronoa Zoro comeu, mesmo sujos de terra, no início de sua jornada? O onigiri é um dos alimentos mais básicos e tradicionais do Japão. Consiste em um bolinho de arroz cozido, geralmente em formato triangular ou oval, muitas vezes envolto em uma folha de alga nori. Pode ter recheios variados, como salmão grelhado, atum ou ameixa em conserva. Takoyaki

A comida favorita do homem-peixe Hatchan é uma famosa iguaria de rua japonesa, originária de Osaka. O takoyaki é feito com uma massa líquida, semelhante à de panqueca, recheada com pedaços de polvo cozido. As bolinhas são cozidas em formato esférico em uma chapa especial com cavidades redondas e servidas quentes com molho específico, maionese japonesa, raspas de peixe seco (katsuobushi) e alga em pó. É um prato facilmente encontrado em festivais japoneses e restaurantes especializados. Carne com Osso

A imagem de Luffy devorando um pedaço gigante de carne com osso é um dos maiores clichês do anime. Embora a versão exagerada seja ficcional, ela é inspirada em grandes cortes de carne assados no osso. Pratos como pernil de cordeiro, costeletas de porco ou até mesmo as famosas cochas de peru vendidas em parques temáticos se aproximam da refeição preferida do capitão. Mikan (Tangerinas)

As tangerinas têm um significado emocional profundo para Nami, ligadas à memória de sua mãe adotiva, Bell-mère. Na vida real, a mikan é uma variedade de tangerina japonesa, muito popular no país. Ela é conhecida por ser doce, suculenta e fácil de descascar, sendo uma fruta comum no cotidiano dos japoneses, especialmente durante o inverno. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.