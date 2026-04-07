'Trans de direita', ex-desafeto de Flávio Bolsonaro, se filia ao PL
Após polêmica sobre investida do senador, influenciadora sela acordo inesperado e se junta à base aliada da família no PL
A influenciadora Sophia Barclay, conhecida por ser uma mulher trans de direita, se filiou ao PL e anunciou que é pré-candidata a deputada federal por São Paulo em vídeo ao lado do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.
Aos 25 anos, ela acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e se anuncia como a “maior voz anti-woke do Brasil”. Barclay era filiada ao Novo, mas trocou de partido para a disputa neste ano.
Fala sobre Flávio Bolsonaro
Em 2023, a influenciadora participou de um podcast em que afirmou que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, “tentou ficar” com ela em uma festa e “ficou” com uma amiga dela que também é transgênero.
A declaração gerou revolta do parlamentar, que disse não conhecer Barclay e abriu um Boletim de Ocorrência contra ela por difamação. A influenciadora chegou a chamá-lo de “hipócrita” pela reação, mas, em julho de 2024, se retratou da acusação, e o BO foi extinto.
“Eu, Sophia Barclay, me retrato publicamente diante manifestações difamatórias feitas contra Flávio Nantes Bolsonaro, ressaltando que as falas apresentadas no ‘Real Podcast’, publicado no YouTube acerca de Flávio Nantes Bolsonaro ter tentado se relacionar comigo ou com eventual amiga são inverídicas e, portanto, não ocorreram. Além disso, confirmo nunca ter tido qualquer contato com o senador Flávio Nantes Bolsonaro”, disse, após acordo judicial com o senador.
‘Trans de direita’ no PL
“Estou recebendo a Sophia, que é hoje nossa pré-candidata, e se Deus quiser vai ser nossa deputada federal por São Paulo para ajudar Guarulhos”, disse Valdemar, em vídeo para anunciar a filiação da influenciadora.
A simpatia dela pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é relativamente recente, motivo que leva grande parte da base bolsonarista a duvidar das intenções da pré-candidata. Internautas resgataram diversos posts de 2021 em que ela pedia “Fora Bolsonaro”.
Barclay também disse que outro filho do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro “tentou ficar” com ela “à força” em outra festa. “Eu neguei. Primeiro que não sou fã desse cara. Segundo, ele é filho de um cara que é contra a minha existência, porque eu sou uma mulher trans”, afirmou.
No ano passado, à "Folha de S. Paulo", ela relatou a mudança de posição: "Passei a apoiar, sim, o Bolsonaro. Ele me fez acordar, me fez enxergar com mais clareza o cenário político e institucional que estamos vivendo. Acredito na inocência dele. Bolsonaro é um exemplo de presidente que governava para todos, sem rótulos, sem dividir a população."