PL lança Domingos Sávio ao Senado por Minas em evento com Flávio e Nikolas

A pré-candidatura do deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) ao Senado Federal por Minas Gerais foi oficializada em evento nesta quarta-feira (8/4) na sede do PL, em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que vai tentar a reeleição, estiveram presentes.

Outros quadros importantes do partido também compareceram, como o presidente nacional Valdemar Costa Neto e o líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ). Sávio é o presidente da legenda em Minas.

STF

Questionado por Nikolas se é a favor do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Domingos Sávio garantiu que sim e afirmou ter sido “um dos primeiros” a assinar pedidos para derrubar membros da Corte.

A eleição do Senado neste ano é estratégica para a direita, que quer formar uma base ampla capaz de avançar nas propostas de impeachment de ministros do Supremo, em especial Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O plano busca desestabilizar o Judiciário e pressionar por uma reviravolta na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais envolvidos na trama golpista.

"Temos que ter uma maioria no Senado, temos que fazer valer a independência dos três poderes. A verdadeira democracia não se constrói rasgando a Constituição, como alguns que deveriam ser guardiões dela estão fazendo", discursou Sávio.

Um palanque para Flávio

A oficialização da pré-candidatura de Domingos Sávio reforça o palanque de Flávio em Minas, que está indefinido. Ainda não há consenso sobre o candidato apoiado pelo “01” ao Executivo estadual. Também está em aberto uma das vagas da chapa ao Senado (neste ano, cada estado elege dois nomes para a Câmara Alta), que pode ser negociada com outro partido a depender da composição.

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O PL recentemente filiou o ex-presidente da Fiemg Flávio Roscoe, cotado para disputar o governo. Mas ainda está no radar a possibilidade de apoiar a pré-candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), líder nas pesquisas, ou até mesmo a do governador Mateus Simões (PSD), herdeiro político de Romeu Zema (Novo).

