Helton Junior vira aposta do PSD para renovar a ALMG

O vereador Helton Junior desponta como uma das apostas de renovação do PSD em Minas Gerais e deve disputar vaga na Assembleia Legislativa (ALMG) em 2026. Aos 24 anos, ele integra uma estratégia mais ampla do partido de oxigenar seus quadros com perfis jovens e, em alguns casos, mais alinhados a pautas progressistas.

Eleito para a Câmara Municipal de Belo Horizonte no ciclo 2025-2028 com 8.013 votos, Helton construiu sua trajetória com forte presença digital e discurso voltado à gestão pública. Natural do Barreiro, formado em Gestão Pública pela UFMG, ganhou visibilidade nas redes sociais ao tratar de temas como transporte coletivo e serviços urbanos, aproximando a política de um público mais jovem.

Helton Junior: 'Diferentemente dos políticos extremistas, quero resultados'

Internamente, sua ascensão é atribuída também ao respaldo do presidente do PSD em Minas, Cássio Soares, que tem atuado como fiador político do vereador. Helton foi alçado à vice-liderança do governo na Câmara e passou a circular com mais frequência em agendas estratégicas do partido, movimento interpretado como preparação para voos maiores.



A candidatura à ALMG dialoga com um reposicionamento do PSD em Minas, que busca equilibrar sua atuação tradicional com a incorporação de novos perfis. A legenda, historicamente pragmática, tem sinalizado abertura a nomes com linguagem mais contemporânea e conexão com pautas urbanas, juventude e periferia.

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Nesse contexto, Helton Junior representa não apenas uma candidatura, mas um teste para essa nova aposta do partido: a de que renovação geracional e presença digital podem se traduzir em capital eleitoral fora das redes.