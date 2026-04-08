Gabriel Azevedo diz que "não faz parte do campo bolsonarista"

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O pré-candidato ao governo de Minas, Gabriel Azevedo (MDB), afirmou nesta quarta-feira (08/4) que não integra o campo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticou a lógica de construção de candidaturas voltadas apenas à formação de palanques eleitorais. “Eu não faço parte desse campo. Eu faço parte do campo não bolsonarista. Isso é evidente”, disse em entrevista ao Estado de Minas.

A declaração ocorre em meio às articulações da direita em Minas, que envolvem nomes como Flávio Bolsonaro (PL), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Mateus Simões (PSD) e a necessidade de formação de um palanque no estado para a disputa presidencial de 2026.

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Segundo Azevedo, esse grupo já está estruturado politicamente, mas ainda enfrenta impasses. “Existe a necessidade do palanque para o Flávio. E aí a equação ainda não se fechou desse lado da história. E existe a popularidade inegável de um outro senador, o Cleitinho. Essa é a equação desse campo”, afirmou.

Crítica à lógica de palanque

Apesar de se posicionar fora do bolsonarismo, o pré-candidato também critica o campo político oposto, ao afirmar que a disputa não pode se resumir à vinculação com candidaturas nacionais. “Também nesse campo, a discussão não pode ser apenas quem vai ser palanque de quem. Não é assim que a gente constrói uma proposta”, disse.

Ele defendeu que o debate eleitoral deve estar centrado em propostas concretas para o estado. “Se o eleitor mineiro perceber que a única razão de uma candidatura é ajudar um candidato a presidente, aí não mexe no coração do eleitor”, afirmou.

Alianças e articulações



Durante a entrevista ao Estado de Minas, Azevedo também destacou articulações políticas e sinalizou apoio ao ex-vice-governador Paulo Brant, que deve disputar vaga na Câmara dos Deputados. “Paulo Brant e eu vamos correr juntos esse processo eleitoral. Ele é o meu pré-candidato a deputado federal”, disse.

O emedebista ainda afirmou manter diálogo com diferentes lideranças políticas em Minas, incluindo o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior e o ex-prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Republicanos).

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Gabriel Azevedo (MDB) é o convidado do EM Entrevista, conduzido pelas jornalistas Ana Mendonça e Silvia Pires, desta quarta-feira (8/4). A íntegra do podcast será publicada nesta quinta-feira (9/4), na edição impressa e também nas plataformas de áudio do Estado de Minas.