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EM ENTREVISTA

Gabriel Azevedo diz que MDB "não tem dono" e descarta interferência em MG

Pré-candidato ao governo, Gabriel Azevedo afirma que decisão em Minas não será imposta por Brasília

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Ana Mendonça
SP
Sílvia Pires
Ana Mendonça
Repórter
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Sílvia Pires
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Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
08/04/2026 13:57

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Gabriel Azevedo (MDB)
Gabriel Azevedo (MDB) crédito: JAIR AMARAL/EM/DAPRESS

O pré-candidato ao governo de Minas, Gabriel Azevedo (MDB), afirmou que o partido não sofrerá interferências externas na definição da disputa estadual de 2026 e defendeu a autonomia da sigla em meio às articulações nacionais. “O MDB não é um partido com dono”, disse, ao comentar especulações sobre movimentos internos que poderiam impactar sua candidatura, em entrevista ao Estado de Minas nesta quarta-feira (08/4).

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A declaração ocorre após a circulação de informações sobre uma possível filiação do senador Rodrigo Pacheco ao MDB para disputar o governo com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cenário que gerou ruído nos bastidores políticos.

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Segundo Azevedo, a direção nacional e estadual do partido reagiu prontamente para afastar qualquer hipótese de imposição. “O Baleia Rossi e o Newton Cardoso Júnior fizeram questão de reafirmar que o MDB não tem dono”, afirmou.

O pré-candidato destacou que a estrutura interna do MDB garante maior independência em relação a outras legendas. Ele citou como diferencial o fato de o partido possuir diretórios eleitos nos níveis municipal, estadual e nacional.

“Em outros partidos, o que se decide em Brasília se impõe. No MDB, não”, disse.

Autonomia como marca

Ao comparar com outras siglas, Azevedo mencionou que partidos como PSD, PP, União Brasil e Republicanos operam, em muitos casos, por meio de comissões provisórias, o que concentraria decisões nas direções nacionais. Para ele, o modelo do MDB permite maior construção local. “Nós construímos com muita independência”, afirmou.

Azevedo também reforçou que sua pré-candidatura está mantida e não será afetada por articulações externas. “Não haverá interferência. Essa candidatura vai até o fim”, disse.

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Gabriel Azevedo (MDB) é o convidado do EM Entrevista, conduzido pelas jornalistas Ana Mendonça e Silvia Pires, desta quarta-feira (8/4). A íntegra do podcast será publicada nesta quinta-feira (9/4), na edição impressa e também nas plataformas de áudio do Estado de Minas.

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