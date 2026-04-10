Preso por violência doméstica, prefeito afastado é acusado de corrupção

Preso em 1° de abril deste ano por violência doméstica, o prefeito afastado do município de Guanhães (MG), Evandro Lott Moreira (Republicanos), é acusado também de improbidade administrativa. O político está afastado do cargo desde o último dia 7, por determinação da Justiça.

Ao Estado de Minas, por meio da promotoria, o 1º Promotor de Justiça da Comarca de Guanhães, Álvaro Calazans de Souza Neto, informou que o afastamento do cargo não se deu pela acusação de agressões contra a esposa, mas por improbidade administrativa.

Em nota, Calazans afirmou que o afastamento cautelar foi determinado após pedido formulado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo o pedido, há elementos que indicam possível uso de maquinário contratado pela Prefeitura de Guanhães em benefício privado, com pagamento feito pelos cofres públicos municipais, como se os serviços tivessem sido prestados ao município.

A apuração do MPMG aponta que escavadeiras e caminhões teriam operado em uma propriedade rural de Evandro Lott na mesma data em que eram pagos como execução de obras públicas.

Conforme o Ministério Público, a investigação reuniu documentos, registros internos da empresa contratada, fotografias, vídeos e depoimentos que apontaram incongruências entre a utilização efetiva dos equipamentos e os pagamentos realizados pela Prefeitura. “Os elementos indicam, em tese, desvio de finalidade na execução do contrato administrativo, com possível enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário”, diz trecho do comunicado.

Ainda segundo o promotor, o afastamento cautelar foi feito para preservar as investigações e evitar a interferência na produção de provas, sendo considerada a posição de poder político que tinha Evandro Lott na cadeira de prefeito e risco de manipulação de documentos e influência sobre testemunhas.

“A medida é temporária e visa assegurar a regular apuração dos fatos, que seguirá sob acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário”, finaliza a nota.

A defesa de Evandro registrada no processo público de improbidade administrativa foi procurada pela reportagem e informou que não acompanha mais o caso, que está sem defesa constituída. O espaço segue aberto para quaisquer manifestações.

Afastamento

Evandro Lott foi afastado por 90 dias da chefia do Executivo municipal por decisão da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais. O juiz determinou que o prefeito não pode acessar as dependências da Prefeitura Municipal, suas secretarias ou os setores administrativos.

O chefe do Executivo também não pode manter contato com servidores públicos municipais, acessar sistemas de controle de despesas da prefeitura ou movimentar contas públicas do município. No entanto, Evandro Lott continuará recebendo o salário de prefeito.

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