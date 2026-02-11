Assine
CRIME ELEITORAL

PF investiga crime de corrupção eleitoral com compra de votos em Betim

Saque de R$ 61 mil levantou suspeitas de esquema de compra de votos e financiamento irregular de campanha nas eleições municipais de 2024

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/02/2026 10:02

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em meio a investigação de corrupção eleitoral no pleito municipal de 2024
Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em meio a investigação de corrupção eleitoral no pleito municipal de 2024

Uma movimentação suspeita em uma agência bancária motivou uma operação da Polícia Federal (PF) em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que investiga um possível esquema de corrupção eleitoral nas eleições municipais de 2024.

As investigações começaram depois que uma mulher, que era ligada a um candidato a vereador na Câmara Municipal, foi vista fazendo um saque de R$ 61 mil às vésperas das eleições. Identificada e abordada, ela alegou que o dinheiro seria usado para pagar recursos na campanha eleitoral.

A suspeita já havia feito outros saques e planejava novas retiradas até a data das eleições. De acordo com a PF, as transações tinham valores expressivos.

As transferências provocaram a expedição de seis mandados de busca e apreensão, emitidos pelo 5º Juízo das Garantias. Todos foram cumpridos no município na manhã desta quarta-feira (11/2).

Os investigadores apuram a possibilidade da existência de um esquema de compra de votos e financiamento irregular de campanha nas eleições municipais de 2024 na cidade. Segundo a PF, os envolvidos podem responder pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção eleitoral e associação criminosa.

betim corrupcao eleicoes-2024 grande-bh investigacao policia-federal

