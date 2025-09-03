Deputado é alvo de operação contra tráfico, corrupção e lavagem de dinheiro

As polícias Federal e Civil, junto ao Ministério Público, prenderam o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, do MDB, na manhã desta quarta-feira (3), em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O parlamentar é suspeito de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas para o Comando Vermelho (CV).

A ação faz parte de duas operações simultâneas, de investigações convergentes: uma com mandados expedidos pela Justiça Federal e outra pelo Tribunal de Justiça do Rio. No total, 18 pessoas são procuradas, entre elas o parlamentar.

Segundo o MPRJ, TH usou o mandato para beneficiar a organização criminosa, inclusive nomeando comparsas em cargos da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Operação Bandeirante

No âmbito estadual, o MPRJ denunciou TH e outras quatro pessoas por associação para o tráfico e comércio ilegal de armas de uso restrito. De acordo com a denúncia, os acusados mantinham vínculos estáveis com o Comando Vermelho, atuando principalmente nos complexos da Maré e do Alemão.

A defesa do deputado e a Alerj ainda não haviam se manifestado até a última atualização desta reportagem.