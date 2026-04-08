Sem vice definido, Flávio Bolsonaro navega entre cautela e entraves partidários

Sob o manto do generoso prazo para a homologação de todas as candidaturas, Flávio Bolsonaro (PL) enfrenta impasses para bater o martelo sobre quem ocupará a vaga de vice na chapa conservadora ao Planalto. A aparente cautela se confunde com as limitações partidárias de quem se enquadra no perfil ideal para a conquista de novos eleitores, o que pode garantir vantagem sobre o principal adversário, o presidente Lula (PT).

Especulações recentes indicaram as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Roberta Roma (PL-BA) como caminhos viáveis. Na mesma esteira, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, do grupo político de ACM Neto (União Brasil), também surgiu como alternativa. Nenhum deles, contudo, empolgou tanto o núcleo duro da campanha quanto o ex-governador Romeu Zema (Novo) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Mesmo com a simpatia dos mais próximos, a opção escolhida resultará na autorização direta de conhecidas figuras da política.

Caciques do PP e do União Brasil, Ciro Nogueira e Antônio Rueda formalizaram no TSE a federação entre as duas siglas para potencializar o desempenho nas urnas. Antes da escolha por Flávio, apostavam em Tarcísio de Freitas (Republicanos) para encabeçar a chapa da direita. A decisão de Jair Bolsonaro, contudo, afastou os dois aliados da disputa presidencial. Eles afinam o discurso de elogios ao filho do ex-presidente, mas, por ora, ambos acreditam que a polarização nacional tende a atrapalhar o desempenho dos dois partidos nas realidades estaduais. Da mesma forma, o ex-governador de Minas mantém o desejo de disputar a principal cadeira da Praça dos Três Poderes pelo Novo.

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Pela legislação eleitoral, os pedidos de registro de candidaturas devem ser entregues ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até 15 de agosto, dez dias após o fim do prazo para a realização das convenções partidárias. Até lá, caso algum dos nomes ventilados seja alçado a vice, com exceção da parlamentar filiada ao PL, garantiria ao centrão o passaporte de participar do principal núcleo dentro do projeto bolsonarista.