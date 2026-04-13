Vídeo com Zema e Flávio é tentativa de unir ao menos parte da direita

O vídeo do fim de semana em que Romeu Zema brinca ao convidar Flávio Bolsonaro para ser vice tem um objetivo: sinalizar que ao menos parte da direita busca unidade.

A gravação foi feita em Porto Alegre, onde Zema e Flávio cumpriam agenda sob a articulação do deputado Marcel van Hattem.

Oficialmente, o Novo banca a pré-candidatura do ex-governador de Minas até o fim. Nos bastidores, porém, um eventual convite formal para composição com Flávio seria encarado como irrecusável.

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Enquanto a definição não vem, o vídeo com Zema e Flávio serve para tentar pacificar as bases e reforçar o discurso de união, independentemente de como a chapa venha a ser formada.