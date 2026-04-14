Maioria dos eleitores é a favor do impeachment de ministros do STF

Uma pesquisa realizada pelo Futura/Apex, divulgada nesta terça-feira (14/4), mostra um cenário de descrença sobre a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o levantamento, 55,4% das pessoas entrevistadas disseram ser a favor do impeachment dos magistrados.

A porcentagem de pessoas que disseram ser contra a destituição é de 32,1%, enquanto 12,5% delas disseram não saber ou não responderam ao questionamento.

Hoje, o STF é composto pelo presidente, ministro Edson Fachin, e pelo vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes. Os demais integrantes do plenário do Supremo são os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Manifestações recentes do campo político da direita foram explicitamente contra membros do STF. Em Belo Horizonte (MG), no primeiro domingo do último março, por exemplo, manifestantes se reuniram com políticos como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o então governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o então vice-governador, Mateus Simões (PSD), em um ato contra Moraes e Dias Toffoli.

Simulações de urna

A mesma pesquisa Futura/Apex mostra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como líder das intenções de voto em cenários de segundo turno contra Zema e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD).

Já em um cenário estimulado contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o levantamento aponta uma possível vitória do bolsonarista sobre o petista.

A pesquisa também considerou um cenário sem a presença de Lula, mas com o atual Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na disputa contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste caso, Flávio teria a vantagem de 13,5%.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 11 de abril, com 2 mil entrevistados homens e mulheres, com idades acima de 16 anos, de 895 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-08282/2026.