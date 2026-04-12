Flávio usa imagens de miséria no governo Bolsonaro para atacar Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, usou imagens de pessoas catando restos de comida no lixo para criticar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Só que o vídeo foi feito durante o governo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro,

Em uma postagem no Instagram com ataques ao endividamento de famílias brasileiras, Flávio disse que o "alto grau de comprometimento com o pagamento de dívidas" impede que elas tenham recursos para comprar comida.

Ele ilustrou as críticas com imagens de pessoas cercando um caminhão de lixo em busca de restos de alimentos, feitas em Fortaleza, capital do Ceará, em outubro de 2021.

A imagem aparece acompanhada da manchete "Famílias coletam comida em lixo descartado por supermercado em Fortaleza", atribuída ao Diário do Nordeste, datada de março deste ano. "Isso representa comer menos, panela vazia. E quase 20% desses brasileiros não estão conseguindo pagar nem as contas de água e luz", afirmou o senador.

Essas imagens foram feitas em frente a um supermercado em Cocó, bairro nobre de Fortaleza, e viralizaram, causando enorme repercussão à época. O registro foi feito pelo motorista de aplicativo André Queiroz e publicado em suas redes sociais.

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O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), criticou o senador, chamado por ele de "cara de pau". "Flávio Bolsonaro usa imagens da miséria do governo do pai dele para atacar o governo Lula. As imagens são de Fortaleza, em 18/10/2021, ou seja no governo Bolsonaro. E aí, Flávio Bolsonaro? Vai se retratar", disse o ministro, por meio de suas redes sociais.