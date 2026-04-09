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SAQUE-ANIVERSÁRIO

Governo Lula estuda liberar R$ 7 bilhões do FGTS contra dívidas

Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS em medida para reduzir endividamento das pessoas; entenda como vai funcionar

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MH
MARCOS HERMANSON
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MARCOS HERMANSON
Repórter
09/04/2026 12:24

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Saque-aniversário do FGTS vale a pena? Entenda as vantagens e riscos
O governo também estuda liberar a utilização de parte do saldo do FGTS como garantia para baixar os juros de empréstimos consignados crédito: Joédson Alves/ Agência Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula quer a liberação de R$ 7 bilhões que teriam sido retidos por erro da Caixa após duas medidas provisórias assinadas em 2025 liberarem o pagamento do saldo do FGTS na modalidade saque-aniversário. 

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Segundo o ministro Luiz Marinho afirmou ao programa Alô Alô Brasil, da Rádio Nacional, a Caixa não cumpriu integralmente o que determinavam as medidas e segurou uma parte dos valores que deveriam ser liberados. 

"Tem um resíduo de R$ 7 bilhões que nós estamos trabalhando e propondo que libere agora. Estamos apurando exatamente a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que vão receber o que é direito legítimo deles, mas acreditamos que é em torno de 10 milhões", disse o ministro. 

A Caixa foi procurada às 9h30 por e-mail para comentar o assunto, mas ainda não enviou posicionamento. 

A modalide saque-aniversário foi criada em 2019 pelo governo Jair Bolsonaro (PL). Ao optar pelo modelo, o trabalhador pode sacar uma parte do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. Ele abre mão, no entanto, de ter a possibilidade de sacar o saldo completo ao ser demitido, ficando apenas com a multa rescisória de 40%. 

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Em fevereiro e dezembro de 2025, o governo Lula editou medidas provisórias liberando o saque completo do saldo do FGTS para quem havia sido demitido sem justa causa entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025. 

A primeira medida previa liberar R$ 12 bilhões para 12 milhões de trabalhadores, e a segunda R$ 8,5 bilhões para 14 milhões de trabalhadores. Ficariam retidos apenas os valores usados como garantia nas antecipações do saque-aniversário - modalidade de crédito derivada do programa e oferecido por bancos. 

Segundo Marinho afirmou ao jornal O Globo, o governo também estuda liberar a utilização de parte do saldo do FGTS como garantia para baixar os juros de empréstimos consignados. 

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"[O trabalhador] poderia usar uma parcela para quitar a sua dívida. Então, se ele disser: 'Topo pegar 10% do fundo mais a multa para dar de garantia para ter uma taxa de juros menor e baixar a prestação (do empréstimo)', poderia", afirmou.

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