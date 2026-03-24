Conselho do FGTS aprova ampliação de renda no Minha Casa, Minha Vida

O Conselho Curador do FGTS aprovou, nesta terça-feira (24/3), novas regras para o programa Minha Casa, Minha Vida, com ampliação dos limites de renda familiar e do valor máximo dos imóveis financiáveis.

Na faixa 1, o limite de renda mensal passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. As taxas de juros permanecem entre 4% e 4,5%, conforme o perfil do beneficiário.

Na faixa 2, o teto de renda foi elevado de R$ 4.700 para R$ 5 mil, com juros entre 4,75% e 6,5%, e não houve alteração no valor máximo dos imóveis para essas duas faixas.

Já na faixa 3, o limite de renda subiu de R$ 8.600 para R$ 9.600. O valor máximo dos imóveis financiáveis foi ampliado de R$ 350 mil para R$ 400 mil, com taxa de juros fixada em 7,66%.

A faixa 4, voltada para a classe média, teve o limite de renda ampliado de R$ 12 mil para R$ 13 mil. O teto do valor dos imóveis passou de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Parte dos recursos para viabilizar as mudanças virá do Fundo Social, que possui cerca de R$ 31 bilhões disponíveis.

A estimativa do governo é que a ampliação alcance milhares de famílias, incluindo aproximadamente 31,3 mil na faixa 3 e 8,2 mil na faixa 4.



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*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro