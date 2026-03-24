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MORADIA

Conselho do FGTS aprova ampliação de renda no Minha Casa, Minha Vida

Mudanças atingem todas as faixas do programa de habitação e também aumentam o teto de imóveis. Confira as novas regras

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Pedro José* - Correio Braziliense
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Pedro José* - Correio Braziliense
Repórter
24/03/2026 15:32

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Entidades (RS), 20/01/2026 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante cerim..nia de entrega de 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Jun....o Rio Grande, no ..mbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula participa de cerimônia de entrega de imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Rio Grande do Sul crédito: Ricardo Stuckert/PR

O Conselho Curador do FGTS aprovou, nesta terça-feira (24/3), novas regras para o programa Minha Casa, Minha Vida, com ampliação dos limites de renda familiar e do valor máximo dos imóveis financiáveis.

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Na faixa 1, o limite de renda mensal passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. As taxas de juros permanecem entre 4% e 4,5%, conforme o perfil do beneficiário.

Na faixa 2, o teto de renda foi elevado de R$ 4.700 para R$ 5 mil, com juros entre 4,75% e 6,5%, e não houve alteração no valor máximo dos imóveis para essas duas faixas. 

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Já na faixa 3, o limite de renda subiu de R$ 8.600 para R$ 9.600. O valor máximo dos imóveis financiáveis foi ampliado de R$ 350 mil para R$ 400 mil, com taxa de juros fixada em 7,66%.

A faixa 4, voltada para a classe média, teve o limite de renda ampliado de R$ 12 mil para R$ 13 mil. O teto do valor dos imóveis passou de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Parte dos recursos para viabilizar as mudanças virá do Fundo Social, que possui cerca de R$ 31 bilhões disponíveis.

A estimativa do governo é que a ampliação alcance milhares de famílias, incluindo aproximadamente 31,3 mil na faixa 3 e 8,2 mil na faixa 4.

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*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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