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Duração da queda de juros será decidida com o tempo diante de incerteza com guerra, diz Copom

"Duração e extensão dos conflitos geopolíticos" dificulta "a identificação de tendências claras", informa ata divulgada nesta terça-feira pelo Banco Central

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NATHALIA GARCIA
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Repórter
24/03/2026 09:44

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Crianças removem parte de um fragmento de míssil iraniano que caiu no pátio de uma escola no assentamento israelense de Peduel, na Cisjordânia ocupada, em 23 de março de 2026
Crianças removem parte de um fragmento de míssil iraniano que caiu no pátio de uma escola no assentamento israelense de Peduel, na Cisjordânia ocupada, em 23 de março de 2026 crédito: MAYA LEVIN / AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Diante da incerteza provocada pela guerra no Irã, a duração e a intensidade do ciclo de queda de juros serão decididas pelo Copom (Comitê de Política Monetária) ao longo do tempo, mostra ata divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira (24). 

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Sem sinalizar seus passos futuros, o colegiado do BC deixou a próxima decisão em aberto. A ideia do Copom é ter mais clareza da profundidade e da extensão do conflito no Oriente Médio antes de definir quais serão os movimentos seguintes. 

"O Comitê estabeleceu que a magnitude e a duração do ciclo de calibração serão determinadas ao longo do tempo, à medida que novas informações forem incorporadas às suas análises", afirmou. 

"Essa decisão é compatível com o cenário atual, no qual a duração e extensão dos conflitos geopolíticos, assim como sinais mistos sobre o ritmo de desaceleração da atividade econômica e seus efeitos sobre o nível de preços, dificultam a identificação de tendências claras", acrescentou. 

O Copom iniciou na última quarta-feira (18) o ciclo de queda de juros e reduziu a taxa básica (Selic) em 0,25 ponto percentual, de 15% para 14,75% ao ano. Em ata, ressaltou os efeitos dos juros altos sobre a atividade econômica e sobre a inflação para justificar o primeiro corte. 

"O comitê analisou as opções para o ritmo de início do ciclo de calibração da taxa básica de juros, concluindo que nesse momento a redução de 0,25% é a mais adequada", afirmou. Segundo o colegiado, a "calibração" da política de juros manteria a Selic em um nível alto o suficiente para seguir contraindo a economia, de forma a ajudar a levar a inflação em direção à meta. 

Esse foi o primeiro corte da Selic em quase dois anos e o primeiro da gestão de Gabriel Galípolo no Banco Central. A última queda tinha sido registrada em maio de 2024, quando Roberto Campos Neto ainda era presidente da autoridade monetária. 

Na ata, o Copom enfatizou que a incerteza com relação ao cenário externo se elevou consideravelmente. No dia da reunião, o barril do petróleo chegou a ultrapassar os US$ 110. "Além do agravamento das tensões geopolíticas, novas incertezas com relação à política econômica dos Estados Unidos colaboraram para tornar esse cenário ainda mais incerto", complementou. 

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Ao analisar a trajetória da inflação, o colegiado observou que, até o início do conflito no Oriente Médio, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mostrava "algum arrefecimento". 

O alívio no câmbio e nos preços das commodities contribuía para reduzir a inflação de bens industrializados e alimentos. Além disso, a inflação de serviços também perdia força, ainda que de forma mais lenta devido ao dinamismo do mercado de trabalho e da moderação gradual da atividade econômica. 

No entanto, as expectativas de inflação voltaram a subir depois do início da guerra no Irã, permanecendo acima da meta de 3% em todos os períodos de tempo observados. 

No cenário de referência do Copom, a estimativa de inflação para este ano saltou de 3,4% para 3,9%. Para o terceiro trimestre de 2027, a projeção subiu de 3,2% para 3,3%. Esse é o prazo na mira do comitê devido aos efeitos defasados da política de juros sobre a economia. 

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O alvo central do BC é 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. No modelo de meta contínua, o objetivo é considerado descumprido quando a inflação acumulada permanece durante seis meses seguidos fora do intervalo, que vai de 1,5% (piso) a 4,5% (teto).

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