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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Preço do petróleo cai mais de 10% após declarações de Trump sobre negociações com o Irã

Principais bolsas europeias também reagiram com otimismo e, após acumularem perdas de mais de 2% durante a sessão matutina

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Repórter
23/03/2026 09:15

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Frentista abastece carro no Zimbabwe; guerra no Irã afetou preços dos combustíveis mundo afora
Frentista abastece carro no Zimbabwe; guerra no Irã afetou preços dos combustíveis mundo afora crédito: ZINYANGE AUNTONY / AFP

Os preços do petróleo despencaram mais de 10% nesta segunda-feira (23), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o adiamento dos ataques às instalações de energia iranianas, após conversas "muito boas" com Teerã.

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Tanto o petróleo Brent quanto o West Texas Intermediate caíram mais de 14%, fechando a 96 dólares e 84,37 dólares por barril, respectivamente.

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As principais bolsas europeias também reagiram com otimismo e, após acumularem perdas de mais de 2% durante a sessão matutina, operavam em território positivo por volta das 11h30 GMT (08h30 em Brasília).

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