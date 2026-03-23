Colisão entre avião e caminhão dos bombeiros deixa mortos em aeroporto de Nova York

Dois pilotos morreram após uma aeronave colidir com um veículo do Corpo de Bombeiros no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Havia cerca de 72 pessoas a bordo, e várias ficaram feridas, segundo a CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos.

O avião pertencia à Air Canada, era operado pela Jazz Aviation e vinha de Montreal. Entre os feridos, há também dois agentes do Corpo de Bombeiros, ainda de acordo com a CBS. Não está claro ainda em que momento após o pouso houve a colisão.

Reuters Veículo do Corpo de Bombeiros é inspecionado após colisão com avião em aeroporto de Nova York

A diretora-executiva da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, Kathryn Garcia, informou em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (23/3) que 41 pessoas foram levadas para o hospital. Destes, 32 já receberam alta. Mas também houve feridos graves.

Os voos no LaGuardia estão suspensos desde então, e a Administração Federal de Aviação disse que a suspensão será prorrogada até ao menos às 14h do horário local (15h do horário de Brasília).

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O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York alertou as pessoas para que "esperem atrasos e evitem a área, se possível". Todas as ruas e saídas de rodovias para o aeroporto estão fechadas. O aviso foi reiterado pelo Corpo de Bombeiros.