Colisão entre avião e caminhão dos bombeiros deixa mortos em aeroporto de Nova York
Aeronave da Air Canada vinda de Montreal pousava no LaGuardia quando bateu no veículo.
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Dois pilotos morreram após uma aeronave colidir com um veículo do Corpo de Bombeiros no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Havia cerca de 72 pessoas a bordo, e várias ficaram feridas, segundo a CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos.
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O avião pertencia à Air Canada, era operado pela Jazz Aviation e vinha de Montreal. Entre os feridos, há também dois agentes do Corpo de Bombeiros, ainda de acordo com a CBS. Não está claro ainda em que momento após o pouso houve a colisão.
A diretora-executiva da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, Kathryn Garcia, informou em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (23/3) que 41 pessoas foram levadas para o hospital. Destes, 32 já receberam alta. Mas também houve feridos graves.
Os voos no LaGuardia estão suspensos desde então, e a Administração Federal de Aviação disse que a suspensão será prorrogada até ao menos às 14h do horário local (15h do horário de Brasília).
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O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York alertou as pessoas para que "esperem atrasos e evitem a área, se possível". Todas as ruas e saídas de rodovias para o aeroporto estão fechadas. O aviso foi reiterado pelo Corpo de Bombeiros.