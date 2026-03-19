'Não há um prazo definitivo' para o fim da guerra com o Irã, diz Pentágono

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que não há um "prazo definitivo" para o fim da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que começou há três semanas.

"Não gostaríamos de estabelecer um prazo definitivo", disse Hegseth a repórteres. "Estamos no caminho certo", e será o presidente Donald Trump quem decidirá quando interromper a operação, acrescentou.

"Em última análise, será o presidente quem decidirá quando vamos dizer: 'Ok, cumprimos o que precisávamos'."

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