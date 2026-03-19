Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Não há um prazo definitivo' para o fim da guerra com o Irã, diz Pentágono

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/03/2026 10:06

compartilhe

SIGA

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que não há um "prazo definitivo" para o fim da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que começou há três semanas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não gostaríamos de estabelecer um prazo definitivo", disse Hegseth a repórteres. "Estamos no caminho certo", e será o presidente Donald Trump quem decidirá quando interromper a operação, acrescentou. 

"Em última análise, será o presidente quem decidirá quando vamos dizer: 'Ok, cumprimos o que precisávamos'."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jz/mel/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay