Conta de luz: os eletrodomésticos que mais consomem energia em casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A conta de luz no final do mês pode ser uma fonte de preocupação para muitas famílias. No entanto, entender quais eletrodomésticos são os maiores responsáveis pelo consumo de energia é o primeiro passo para adotar hábitos mais conscientes e econômicos. É importante notar que a ordem dos maiores vilões pode variar de acordo com os hábitos de cada residência, mas alguns aparelhos se destacam consistentemente.

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Chuveiro elétrico: alta potência, alto consumo

Embora seu uso seja pontual, a potência do chuveiro elétrico é altíssima, o que faz dele um dos principais responsáveis pelo impacto na fatura. O consumo deste aparelho é particularmente relevante no Brasil, onde seu uso é muito comum. Para economizar, a regra é clara:

Tome banhos mais curtos, com duração de até 8 minutos;

Nos dias mais quentes, utilize a chave na posição "verão", o que pode reduzir o consumo em até 30%;

Mantenha os furos de saída de água sempre limpos para garantir um fluxo eficiente.

Geladeira: ligada 24 horas por dia

Diferente do chuveiro, a geladeira funciona sem interrupções e, por isso, frequentemente lidera o consumo mensal total de uma casa. Pequenos cuidados fazem uma grande diferença:

Verifique se as borrachas de vedação da porta estão em bom estado;

Evite abrir a porta desnecessariamente e por tempo prolongado;

Nunca guarde alimentos quentes dentro da geladeira;

Instale-a em local ventilado, longe de fontes de calor como fogão e luz solar direta.

Ar-condicionado: o conforto que pesa no bolso

Indispensável em muitas regiões, o ar-condicionado é outro grande consumidor de energia. Usá-lo de forma inteligente é fundamental para não ter surpresas na conta.

Mantenha a temperatura regulada em torno de 23°C, um nível confortável e econômico;

Limpe os filtros regularmente para garantir a eficiência do aparelho;

Mantenha portas e janelas bem fechadas para evitar a entrada de ar quente.

Entender o consumo e os custos da energia elétrica é fundamental para planejar a economia na conta de luz.Eugen Tamas's Images

Ferro de passar e máquinas de lavar/secar

Estes aparelhos também possuem alta potência. A dica principal é otimizar o uso:

Acumule uma grande quantidade de roupas para passar ou lavar de uma só vez, aproveitando o máximo da capacidade do equipamento;

Para a máquina de lavar, sempre que possível, utilize ciclos com água fria.

O consumo "fantasma" do modo stand-by

Muitos aparelhos continuam a consumir energia mesmo quando estão "desligados", apenas esperando um comando do controle remoto. Esse consumo silencioso, somado em vários dispositivos, pode representar uma parcela significativa da sua conta. A solução é simples: retire os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso ou utilize um filtro de linha com interruptor.

Dica de ouro: o Selo Procel

Na hora de comprar um aparelho novo, a eficiência energética deve ser um critério de decisão. Procure pelo Selo Procel de Economia de Energia, que classifica os produtos e ajuda o consumidor a fazer a melhor escolha. Os aparelhos classificados com a letra A são os mais eficientes, numa escala que vai de A (mais eficiente) a E (menos eficiente), garantindo um menor consumo durante sua vida útil.

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*Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial e serve como um guia informativo.