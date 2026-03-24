Conta de luz: os eletrodomésticos que mais consomem energia em casa
Descubra quais aparelhos são os vilões do seu orçamento e aprenda a usá-los de forma consciente para economizar dinheiro com hábitos simples
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A conta de luz no final do mês pode ser uma fonte de preocupação para muitas famílias. No entanto, entender quais eletrodomésticos são os maiores responsáveis pelo consumo de energia é o primeiro passo para adotar hábitos mais conscientes e econômicos. É importante notar que a ordem dos maiores vilões pode variar de acordo com os hábitos de cada residência, mas alguns aparelhos se destacam consistentemente.
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Chuveiro elétrico: alta potência, alto consumo
Embora seu uso seja pontual, a potência do chuveiro elétrico é altíssima, o que faz dele um dos principais responsáveis pelo impacto na fatura. O consumo deste aparelho é particularmente relevante no Brasil, onde seu uso é muito comum. Para economizar, a regra é clara:
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Tome banhos mais curtos, com duração de até 8 minutos;
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Nos dias mais quentes, utilize a chave na posição "verão", o que pode reduzir o consumo em até 30%;
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Mantenha os furos de saída de água sempre limpos para garantir um fluxo eficiente.
Geladeira: ligada 24 horas por dia
Diferente do chuveiro, a geladeira funciona sem interrupções e, por isso, frequentemente lidera o consumo mensal total de uma casa. Pequenos cuidados fazem uma grande diferença:
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Verifique se as borrachas de vedação da porta estão em bom estado;
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Evite abrir a porta desnecessariamente e por tempo prolongado;
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Nunca guarde alimentos quentes dentro da geladeira;
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Instale-a em local ventilado, longe de fontes de calor como fogão e luz solar direta.
Ar-condicionado: o conforto que pesa no bolso
Indispensável em muitas regiões, o ar-condicionado é outro grande consumidor de energia. Usá-lo de forma inteligente é fundamental para não ter surpresas na conta.
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Mantenha a temperatura regulada em torno de 23°C, um nível confortável e econômico;
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Limpe os filtros regularmente para garantir a eficiência do aparelho;
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Mantenha portas e janelas bem fechadas para evitar a entrada de ar quente.
Ferro de passar e máquinas de lavar/secar
Estes aparelhos também possuem alta potência. A dica principal é otimizar o uso:
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Acumule uma grande quantidade de roupas para passar ou lavar de uma só vez, aproveitando o máximo da capacidade do equipamento;
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Para a máquina de lavar, sempre que possível, utilize ciclos com água fria.
O consumo "fantasma" do modo stand-by
Muitos aparelhos continuam a consumir energia mesmo quando estão "desligados", apenas esperando um comando do controle remoto. Esse consumo silencioso, somado em vários dispositivos, pode representar uma parcela significativa da sua conta. A solução é simples: retire os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso ou utilize um filtro de linha com interruptor.
Dica de ouro: o Selo Procel
Na hora de comprar um aparelho novo, a eficiência energética deve ser um critério de decisão. Procure pelo Selo Procel de Economia de Energia, que classifica os produtos e ajuda o consumidor a fazer a melhor escolha. Os aparelhos classificados com a letra A são os mais eficientes, numa escala que vai de A (mais eficiente) a E (menos eficiente), garantindo um menor consumo durante sua vida útil.
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*Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial e serve como um guia informativo.