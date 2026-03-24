Imposto de Renda: caiu na malha fina? Veja o passo a passo para sair
Recebeu uma notificação da Receita Federal? Não se desespere; confira um guia completo sobre como retificar sua declaração e regularizar o CPF
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Receber uma notificação da Receita Federal sobre o Imposto de Renda pode gerar apreensão, mas resolver a situação é mais simples do que parece. Se sua declaração caiu na chamada malha fina, significa que o Fisco encontrou alguma inconsistência nas informações prestadas, como valores de rendimentos, despesas médicas ou dados de dependentes que não batem com outras fontes.
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O importante é não se desesperar. Na maioria dos casos, o problema pode ser corrigido diretamente pela internet, sem a necessidade de ir a um posto de atendimento. A regularização evita multas mais pesadas e o bloqueio do CPF, que impede a realização de diversas atividades financeiras, como abrir contas em banco ou solicitar empréstimos.
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Como saber se caí na malha fina?
O primeiro passo é verificar o status da sua declaração. Para isso, acesse o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) no site da Receita Federal. Você precisará fazer o login com sua conta Gov.br, nos níveis prata ou ouro.
Dentro do portal, procure pela opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”. Na tela seguinte, selecione a aba “Processamento” e clique em “Extrato de Processamento”. Se houver alguma inconsistência, o status exibido será “Com Pendências” e o sistema detalhará qual foi o erro encontrado, indicando o campo e a informação que precisa de correção. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para smartphones e tablets.
Identifiquei o erro. E agora?
Com o erro em mãos, a solução é enviar uma declaração retificadora. Este documento substitui integralmente a declaração original. Para fazê-la, utilize o mesmo programa ou aplicativo em que você enviou a primeira versão. Abra a declaração já enviada e escolha a opção “Retificar Declaração”.
Corrija apenas as informações apontadas pela Receita Federal, mantendo todos os outros dados inalterados. Após revisar, basta enviar o documento novamente. É fundamental ter o número do recibo da declaração original para concluir o processo de retificação. A declaração retificadora pode ser enviada em até cinco anos, desde que a original não esteja sob procedimento de fiscalização.
Se a correção resultar em imposto a pagar, o programa irá gerar um novo Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com o valor atualizado, incluindo multa e juros. Caso a retificação aumente seu valor de restituição, o pagamento será incluído nos lotes residuais da Receita.
E se a declaração estiver correta?
Se você conferiu todos os dados e tem certeza de que não há erros, a orientação é não fazer a retificação. Nesse caso, você deve aguardar a notificação oficial da Receita, chamada de “Termo de Intimação”.
Ao receber a intimação, você precisará separar todos os documentos que comprovam as informações declaradas, como recibos médicos, informes de rendimentos e comprovantes de despesas com educação. A apresentação desses documentos é feita de forma digital, por meio do portal e-CAC, onde é possível agendar o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estipulado pela Receita Federal.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.