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IRPF 2026

Imposto de Renda 2026: contribuinte pode destinar até 6% a projetos sociais

Total de doações pode superar R$ 14 bilhões, segundo estimativa da Receita Federal

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
23/03/2026 20:08 - atualizado em 23/03/2026 20:14

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Projeto social para idosos da Itaminas
Projeto social para idosos da Itaminas crédito: Reprodução/Itaminas

Com o início do prazo da declaração do Imposto de Renda para pessoas físicas nesta segunda-feira (23/3), os contribuintes podem destinar parte da arrecadação para projetos sociais sem qualquer custo adicional.

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Até 3% do imposto pode ser direcionado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) e outros 3% para o Fundo do Idoso. De acordo com estimativa da Receita Federal, o total de doações poderia superar R$ 14 bilhões.

Entretanto, em 2025, foram cerca de R$ 414 milhões direcionados para projetos sociais, o que representou queda de 17% em relação ao ano anterior. Em Minas Gerais, foram arrecadados R$ 54 milhões (em 36.347 doações) de um total possível de R$ 1,24 bilhão.

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Como doar?

Para destinar o IR a projetos sociais, basta usar o aplicativo da Receita Federal e seguir os passos abaixo.

  • Acessar a aba “Resumo da Declaração”
  • Clicar em “Doações Diretamente na Declaração”
  • Escolher o fundo (criança/adolescente ou idoso)
  • Inserir os dados do Fundo a ser contemplado
  • Informar o valor (até o limite permitido)
  • Gerar e pagar o DARF até 29 de maio

O valor será abatido do imposto a ser pago ou somado à restituição.

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Para onde vai o dinheiro?

Os recursos chegam a projetos sociais como a Assopoc (Associação dos Protetores das Pessoas Carentes), em Crucilândia, na região Central de Minas. A entidade atende quase 400 pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os beneficiados estão idosos, crianças e pessoas com deficiência.

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