Imposto de Renda 2026: contribuinte pode destinar até 6% a projetos sociais
Total de doações pode superar R$ 14 bilhões, segundo estimativa da Receita Federal
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Com o início do prazo da declaração do Imposto de Renda para pessoas físicas nesta segunda-feira (23/3), os contribuintes podem destinar parte da arrecadação para projetos sociais sem qualquer custo adicional.
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Até 3% do imposto pode ser direcionado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) e outros 3% para o Fundo do Idoso. De acordo com estimativa da Receita Federal, o total de doações poderia superar R$ 14 bilhões.
Entretanto, em 2025, foram cerca de R$ 414 milhões direcionados para projetos sociais, o que representou queda de 17% em relação ao ano anterior. Em Minas Gerais, foram arrecadados R$ 54 milhões (em 36.347 doações) de um total possível de R$ 1,24 bilhão.
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Como doar?
Para destinar o IR a projetos sociais, basta usar o aplicativo da Receita Federal e seguir os passos abaixo.
- Acessar a aba “Resumo da Declaração”
- Clicar em “Doações Diretamente na Declaração”
- Escolher o fundo (criança/adolescente ou idoso)
- Inserir os dados do Fundo a ser contemplado
- Informar o valor (até o limite permitido)
- Gerar e pagar o DARF até 29 de maio
O valor será abatido do imposto a ser pago ou somado à restituição.
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Para onde vai o dinheiro?
Os recursos chegam a projetos sociais como a Assopoc (Associação dos Protetores das Pessoas Carentes), em Crucilândia, na região Central de Minas. A entidade atende quase 400 pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os beneficiados estão idosos, crianças e pessoas com deficiência.