Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda: vale a pena usar?

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026, liberada pela Receita Federal junto com o início do prazo de entrega nesta segunda-feira (23/3), promete facilitar a vida do contribuinte. Com prazo final em 29 de maio, a ferramenta importa automaticamente informações de fontes pagadoras, instituições financeiras e serviços de saúde.

O modelo otimiza o tempo de preenchimento e reduz a chance de erros de digitação, que são uma causa comum para que declarações caiam na malha fina. Ao iniciar o processo com os dados já carregados, o contribuinte precisa apenas validar, corrigir ou complementar as informações.

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Vantagens da declaração pré-preenchida

Utilizar a funcionalidade oferecida pela Receita Federal traz praticidade, mas o sistema oferece outras vantagens importantes para quem busca segurança e rapidez no acerto de contas com o Leão.

Agilidade no preenchimento: a importação de dados de salários, aposentadorias, aluguéis e despesas médicas reduz drasticamente o tempo gasto com a digitação manual de informações.

Menor risco de erros: como os dados vêm diretamente das fontes pagadoras, como empresas e bancos, a probabilidade de equívocos com valores e CNPJs diminui consideravelmente.

Prioridade na restituição: contribuintes que utilizam o modelo pré-preenchido ganham prioridade no recebimento da restituição. Primeiro, os grupos previstos em lei (como idosos e pessoas com deficiência), seguidos por aqueles que usam a pré-preenchida e indicam o Pix para recebimento, e por fim os demais contribuintes que optam pela pré-preenchida ou pelo Pix.

Principais cuidados

Apesar das facilidades, a responsabilidade final por todas as informações declaradas é exclusivamente do contribuinte; por esse motivo é preciso fazer uma checagem completa com os informes de rendimentos e recibos guardados ao longo do ano. Mesmo com eventuais alertas do sistema, a conferência humana é indispensável.

O sistema pode não conter informações de todas as fontes de renda, como rendimentos de um trabalho autônomo ou o aluguel de um imóvel recebido de pessoa física. Da mesma forma, uma despesa médica dedutível pode não ter sido informada corretamente pela clínica ou hospital, ficando de fora do preenchimento automático.

Corrigir, excluir ou adicionar dados é fundamental, pois ignorar essa etapa pode levar a inconsistências e, consequentemente, à retenção da declaração na malha fina para uma análise mais detalhada pela Receita Federal.

Como acessar a declaração pré-preenchida

Para utilizar o recurso, é necessário possuir uma conta no portal Gov.br de nível prata ou ouro. O acesso está disponível no Programa Gerador da Declaração (PGD), para computador, e na solução "Meu Imposto de Renda", que pode ser acessada on-line diretamente no site da Receita Federal, pelo portal e-CAC ou pelo aplicativo para celulares e tablets.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata