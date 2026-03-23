Caiu na malha fina? Veja o passo a passo para regularizar seu CPF

Descobrir que a declaração do Imposto de Renda caiu na malha fina da Receita Federal pode gerar preocupação, mas o processo para regularizar a situação é, na maioria das vezes, mais simples do que parece. Todo o procedimento pode ser feito de forma online, sem a necessidade de sair de casa. A malha fina nada mais é do que uma verificação detalhada das informações declaradas pelo contribuinte em comparação com os dados que a Receita possui de outras fontes, como empresas, bancos e hospitais.

Quando há uma divergência, a declaração é separada para uma análise mais profunda. Essa pendência impede o recebimento da restituição e pode gerar multas e juros caso um imposto devido não tenha sido pago corretamente. A boa notícia é que o próprio sistema da Receita Federal aponta onde está o erro, facilitando a correção por parte do cidadão.

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Principais motivos para cair na malha fina

As inconsistências que levam um contribuinte à malha fina geralmente estão relacionadas a erros de digitação ou omissão de informações. Entre as causas mais comuns estão:

Rendimentos incompatíveis: informar um valor de salário diferente daquele que a empresa declarou.

Omissão de rendimentos: esquecer de incluir salários de um segundo emprego, aluguéis recebidos ou rendimentos de dependentes.

Despesas médicas : declarar gastos com saúde sem os comprovantes correspondentes ou com valores que não batem com os informados pela clínica ou hospital.

Informações de dependentes: incluir um mesmo dependente em mais de uma declaração ou omitir os rendimentos dele.

Compra e venda de bens: não declarar a venda de um imóvel ou veículo, ou informar valores incorretos na transação.

Para evitar esses erros, a Receita Federal recomenda o uso da declaração pré-preenchida, que já importa diversas informações automaticamente. Além disso, a partir de 2026, o novo sistema Receita Saúde ajudará a cruzar dados de despesas médicas, diminuindo uma das principais causas de retenção.

Como regularizar a declaração passo a passo

Para resolver a pendência, o primeiro passo é acessar o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) no site da Receita Federal, utilizando seu login e senha do sistema Gov.br. Dentro do portal, procure pela opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clique em “Extrato da DIRPF”. É nessa área que o sistema mostrará o status da sua declaração e, se houver pendências, indicará qual é o motivo.

Com a informação em mãos, o próximo passo é fazer uma declaração retificadora. Para isso, você precisará do número do recibo da declaração original. Abra o mesmo programa do Imposto de Renda que usou para enviar o documento, selecione a opção de retificar e corrija apenas a informação que estava incorreta. Todo o resto deve ser mantido como estava.

Após enviar a declaração retificadora, a situação será reavaliada pela Receita Federal. Se tudo estiver correto, a pendência desaparecerá e, caso você tenha direito, sua restituição será liberada nos lotes seguintes. Se a correção resultar em imposto a pagar, o sistema emitirá um novo DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) com o valor atualizado para quitação.

É fundamental lembrar que a Receita Federal tem um prazo de até cinco anos para analisar as declarações. Portanto, mesmo após regularizar a situação, guarde todos os comprovantes de rendimentos e despesas por este período, pois eles podem ser solicitados para comprovação futura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.