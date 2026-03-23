Imposto de Renda 2026: o que pode ser deduzido além das despesas médicas?

Na hora de preparar a declaração do Imposto de Renda 2026, muitos contribuintes já contam com as deduções de despesas com saúde e educação para reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição.

O que nem todos sabem é que existem outros gastos, menos comuns, que também são aceitos pela Receita Federal e podem fazer a diferença. Essas deduções só podem ser aproveitadas por quem opta pela declaração no modelo completo, por deduções legais. Confira a seguir sete despesas que você talvez não saiba que pode deduzir.

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1. Pensão alimentícia judicial

O valor integral pago como pensão alimentícia é dedutível, desde que a obrigação tenha sido estabelecida em uma decisão judicial ou por meio de uma escritura pública em cartório. Acordos informais, conhecidos como "de boca", não são válidos para a Receita Federal, e quem paga a pensão deve informar os dados do alimentando na ficha "Alimentandos".

2. Plano de saúde para quem recebe pensão

Se, além do valor da pensão, o contribuinte também arca com o plano de saúde do alimentando (ex-cônjuge ou filhos), esse gasto também pode ser deduzido integralmente como despesa médica. A regra é que a obrigação de pagamento precisa estar definida na decisão judicial ou na escritura pública.

3. Despesas com instrução de pessoa com deficiência

Diferente dos gastos com educação regular, que possuem um teto anual de dedução, os pagamentos referentes à instrução de pessoas com deficiência física ou mental podem ser abatidos integralmente como despesas médicas. Para isso, é necessário ter um laudo médico que ateste a deficiência e que os pagamentos sejam realizados a entidades especializadas.

4. Cirurgias plásticas não estéticas

Todos os procedimentos médicos realizados em estabelecimentos médicos por profissionais podem ser utilizados como dedução. É o caso de uma reconstrução de mama após um câncer, uma cirurgia para corrigir sequelas de um acidente ou um defeito congênito. A nota fiscal do hospital ou do médico é fundamental para comprovar a natureza do procedimento.

5. Aparelhos ortopédicos e próteses

A compra de aparelhos ortopédicos, cadeiras de rodas, andadores e próteses (como pernas mecânicas ou dentárias, com exceção de lentes de contato dentais estéticas) pode ser deduzida como despesa médica. Basta comprovar o gasto com receita e nota fiscal em nome do contribuinte ou de seus dependentes.

6. Previdência privada (PGBL)

As contribuições para planos de previdência do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) podem ser deduzidas, com dedução limitada a 12% da renda bruta tributável anual, e para quem entrega a declaração no modelo completo e também contribui para a previdência oficial - Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou regime próprio. Planos do tipo VGBL não são dedutíveis.

7. Honorários de advogados

Os honorários pagos a advogados em ações judiciais podem ser abatidos sobre os rendimentos tributáveis recebidos naquela causa específica. Por exemplo, em uma ação trabalhista, o valor pago ao advogado pode ser subtraído do total recebido pelo trabalhador, reduzindo a base de cálculo do imposto sobre aquele ganho. O pagamento deve ser informado na ficha "Pagamentos efetuados".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata