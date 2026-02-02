5 formas de usar o dinheiro do seu Saque-Aniversário do FGTS

O Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite que o trabalhador retire parte do saldo de suas contas anualmente, no mês de seu nascimento. No entanto, é fundamental estar ciente das regras: quem opta por essa modalidade não pode sacar o saldo total em caso de demissão sem justa causa.

Planejar o uso desse valor é fundamental para que ele realmente faça a diferença no seu orçamento. O dinheiro pode ser um aliado para organizar as finanças, realizar um sonho ou dar o primeiro passo em direção a um futuro mais tranquilo. Veja cinco destinos inteligentes para o recurso.

1. Quitar dívidas com juros altos

Se você tem contas pendentes no cartão de crédito ou no cheque especial, usar o Saque-Aniversário para quitá-las é uma decisão estratégica. Essas são as dívidas com os juros mais altos do mercado, e eliminá-las representa uma economia imediata e significativa no seu orçamento mensal.

Ao liquidar o saldo devedor, você libera parte da sua renda e ganha fôlego para organizar o restante das finanças. Priorize sempre os débitos que mais pesam no seu bolso para ter um alívio financeiro mais rápido.

2. Montar ou reforçar a reserva de emergência

A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir imprevistos, como despesas médicas ou a perda de um emprego, sem que você precise se endividar novamente. O ideal é ter o equivalente a três a seis meses do seu custo de vida guardado para essas situações.

É importante ressaltar que o Saque-Aniversário não é recomendado para quem ainda não possui uma reserva de emergência sólida. Isso porque, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador que aderiu a essa modalidade só terá acesso à multa rescisória de 40%, ficando o saldo principal retido.

Caso você já tenha essa reserva, o dinheiro do FGTS é uma excelente oportunidade para reforçá-la. Aplique o valor em um investimento de baixo risco e com resgate rápido, como o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária.

3. Investir para o futuro

Com as dívidas controladas e a reserva de emergência encaminhada, o próximo passo é fazer o dinheiro trabalhar para você. Investir o valor do Saque-Aniversário pode acelerar a conquista de objetivos de longo prazo, como a aposentadoria ou a compra de um imóvel.

Para tomar essa decisão, vale lembrar que o saldo do FGTS rende 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), um rendimento que costuma ficar abaixo da inflação. Por isso, existem diversas opções de investimento mais rentáveis e acessíveis para iniciantes, que vão além da poupança, como títulos do Tesouro Direto ou fundos de investimento. O importante é buscar alternativas alinhadas ao seu perfil de risco e aos seus planos.

4. Realizar um objetivo de curto prazo

O recurso também pode ser usado para concretizar um projeto pessoal que traga bem-estar ou desenvolvimento. Pode ser uma pequena reforma em casa, a troca de um eletrodoméstico importante ou o pagamento de um curso de qualificação profissional.

Investir em conhecimento, por exemplo, pode abrir portas para novas oportunidades de carreira e, consequentemente, aumentar sua renda no futuro. Avalie o que é prioridade para você neste momento e use o dinheiro de forma planejada.

5. Amortizar financiamentos

Quem possui um financiamento de imóvel ou veículo pode usar o valor para amortizar o saldo devedor. Isso significa adiantar o pagamento de parte da dívida principal, o que resulta em uma redução considerável dos juros totais do contrato.

Ao fazer a amortização, geralmente é possível escolher entre diminuir o valor das parcelas restantes ou reduzir o prazo do financiamento. Ambas as opções representam uma economia importante e ajudam a quitar o bem mais rapidamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.