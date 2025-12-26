FGTS para comprar a casa própria: como usar o fundo no financiamento

A compra da casa própria é um dos principais sonhos dos brasileiros, e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser um aliado fundamental nessa jornada. Com as recentes discussões sobre novas regras de saque, como a que envolve o saldo retido do saque-aniversário, a busca por informações sobre como usar o fundo disparou. Para além dos saques pontuais, o FGTS tem um papel crucial na viabilização do financiamento imobiliário.

Com as mudanças aprovadas em 2025, que ampliaram o teto para imóveis de até R$ 2,25 milhões, o FGTS se tornou ainda mais acessível para a classe média brasileira. O saldo disponível na conta do Fundo de Garantia pode ser utilizado de diferentes maneiras na aquisição de um imóvel. Cada uma delas atende a uma necessidade específica do comprador, seja no início do processo ou ao longo do pagamento das parcelas. A correta aplicação desses recursos pode significar uma grande economia e a realização mais rápida do objetivo.

Leia Mais

Como usar o FGTS no financiamento?

A forma mais comum de utilizar o saldo é para compor o valor de entrada do imóvel. Ao fazer isso, o trabalhador reduz o montante que precisará ser financiado pelo banco, o que diminui tanto o valor das prestações mensais quanto o total de juros pagos ao final do contrato. É um passo estratégico para quem não tem uma poupança robusta.

Outra possibilidade é a amortização do saldo devedor. A cada dois anos, o titular da conta pode usar o FGTS para abater parte da dívida. Essa operação permite duas escolhas: diminuir o valor das parcelas seguintes, mantendo o prazo original, ou reduzir o tempo total do financiamento, quitando o imóvel mais cedo.

Quais são as regras para utilizar o fundo?

Para usar o FGTS na compra da casa própria, o trabalhador e o imóvel precisam se enquadrar em alguns critérios definidos pelo governo. O não cumprimento de qualquer uma das regras impede a liberação dos recursos para a transação imobiliária. Confira os principais requisitos:

Ter no mínimo três anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando todos os períodos, consecutivos ou não;

Não ser proprietário de outro imóvel residencial na cidade onde mora ou trabalha;

Não possuir outro financiamento ativo no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em qualquer parte do país;

O imóvel a ser adquirido deve ser urbano, residencial e ter um valor de avaliação de até R$ 2,25 milhões.

O processo de liberação é conduzido pela instituição financeira que concede o crédito imobiliário. O comprador deve informar ao banco o interesse em usar o FGTS e apresentar os documentos necessários, como carteira de trabalho e extrato do fundo. O banco então se encarrega de solicitar a liberação do valor à Caixa Econômica Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.