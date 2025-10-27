Saiba como usar o FGTS para reformar seu imóvel

Muitos brasileiros sabem que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser um grande aliado na compra da casa própria. O que nem todos sabem é que o saldo também pode ser utilizado para reformar um imóvel já existente. A modalidade, no entanto, possui regras específicas e um processo bem definido para a liberação dos recursos.

É importante esclarecer que não se trata de um saque direto do valor para gastar livremente na obra. O uso do FGTS na reforma funciona como uma forma de amortizar ou liquidar um financiamento contratado especificamente para este fim. Ou seja, o trabalhador precisa primeiramente obter uma linha de crédito para a construção ou reforma junto a uma instituição financeira.

A Caixa Econômica Federal é o principal agente financeiro que opera essa modalidade. O valor do fundo é então usado para abater o saldo devedor desse financiamento, reduzindo o valor das parcelas ou o tempo de pagamento do contrato. Para isso, tanto o trabalhador quanto o imóvel precisam atender a uma série de critérios.

Quem pode usar o FGTS para reformar?

Para ter o pedido aprovado, o trabalhador e o imóvel devem se enquadrar nas seguintes condições estabelecidas pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH):

O trabalhador deve ter no mínimo três anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando todos os períodos.

Não pode ser proprietário de outro imóvel residencial na cidade onde mora ou trabalha.

Não pode ter outro financiamento ativo pelo SFH em qualquer parte do país.

O imóvel deve ser urbano e residencial, destinado à moradia do titular da conta.

A propriedade deve estar em nome do trabalhador que irá solicitar o recurso.

O imóvel precisa ter condições de moradia e não apresentar problemas graves de construção.

Passo a passo para solicitar o recurso

Se você e seu imóvel se encaixam nos pré-requisitos, o próximo passo é organizar a documentação e iniciar o processo junto ao banco. O caminho geralmente envolve as seguintes etapas:

Reúna os documentos: separe seus documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência, carteira de trabalho e o extrato da conta do FGTS. Organize os documentos do imóvel: é preciso apresentar a matrícula atualizada da propriedade. Apresente o projeto da obra: o banco solicitará um cronograma detalhado da reforma, com o orçamento dos materiais e da mão de obra. Vá a uma agência: com tudo em mãos, procure a instituição financeira onde você contratará o financiamento para a reforma e informe o desejo de usar o FGTS para amortização. Aguarde a análise: o banco fará uma análise de crédito e uma avaliação técnica do imóvel e do projeto da obra. Após a aprovação, o contrato de financiamento é assinado.

A liberação dos recursos do FGTS para abater no financiamento ocorre após a formalização do contrato. É fundamental lembrar que o dinheiro da obra é liberado em parcelas, conforme o andamento das etapas é comprovado por meio de vistorias técnicas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.