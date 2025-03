Saque FGTS: quitar dívidas, criar reserva ou investir?

A Caixa Econômica Federal iniciou, na última quinta-feira (6/3), a liberação do saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 que optaram pelo saque-aniversário. A medida promete liberar um montante superior a R$ 12 bilhões para mais de 12 milhões de trabalhadores.

O pagamento será feito em duas etapas: a primeira, para valores de até R$ 3 mil, ocorrerá nos dias 6, 7 e 10 de março; a segunda, para os saldos superiores, será realizada entre 17 e 20 de junho.

O especialista em finanças pessoais Renan Diego, em entrevista ao Estado de Minas, explica sobre os primeiros passos que devem ser seguidos após o recebimento do valor, buscando despertar nas pessoas uma maior inteligência econômica.

O que fazer com o saldo do FGTS?

O saldo liberado pode representar um alívio financeiro para muitas famílias, mas a decisão sobre como utilizá-lo depende do perfil financeiro de cada trabalhador. Renan Diego, especialista em finanças pessoais, sugere que as três opções mais comuns são: quitar dívidas, criar uma reserva de emergência ou investir.

1. Quitar dívidas

Para quem está endividado, a recomendação é usar o saldo para quitar as dívidas, especialmente aquelas com altos juros. Afinal, quando se está com dívidas, é preciso lidar com juros, multas e encargos financeiros diversos que fazem o problema aumentar dia após dia. "Se você está com uma dívida ruim, ou seja, que não consegue pagar mensalmente, usar o FGTS pode ser uma boa solução", explica.

2. Criar uma reserva de emergência

Caso a pessoa já não tenha dívidas, a criação de uma reserva financeira é fundamental. Ela pode evitar o uso de empréstimos com altos juros em situações inesperadas. Esse dinheiro pode ser guardado em uma conta que não será acessada facilmente, como uma conta de investimentos.

3. Investir

Para quem já possui uma reserva financeira, o saldo do FGTS pode ser utilizado para realizar investimentos de curto ou longo prazo. O especialista recomenda começar com investimentos de baixo risco, como o Tesouro Selic, que é o mais seguro do país. "Esses investimentos oferecem previsibilidade de ganho, o que é ideal para quem precisa de um retorno a médio prazo", sugere.

O que fazer se o saldo do FGTS não for suficiente para pagar a dívida?



Em casos em que o valor do FGTS não é suficiente para quitar a dívida, a recomendação é tentar uma renegociação com a instituição credora. Muitas vezes, as empresas estão dispostas a negociar uma redução do débito para evitar que o cliente se torne inadimplente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Planejamento financeiro e investimento no futuro



Renan ressalta a importância do planejamento financeiro para quem não está endividado e já possui uma reserva. Investir o saldo do FGTS pode ser uma excelente oportunidade para conquistar sonhos maiores, como a compra de um imóvel ou de um carro, ou até mesmo viajar para o exterior. Para isso, a dica é buscar investimentos que proporcionem segurança, como o Tesouro IPCA+, que protege o poder de compra contra a inflação.

"Com um bom planejamento, é possível realizar sonhos a longo prazo sem comprometer a saúde financeira. Não importa se você quer comprar um imóvel, um carro ou viajar pelo mundo. O importante é ter uma reserva e saber onde investir", conclui.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata