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ELEIÇÕES 2026

Caiado: 'Se Bolsonaro tivesse governado bem, Lula não teria sido eleito'

Em entrevista ao programa 'CB.Poder', pré-candidato à Presidência também relata que dívida bruta do governo federal 'só aumentou na pandemia'

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Correio Braziliense
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08/04/2026 19:23

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08/04/2026. CB.Poder. O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência pelo PSD, *Ronaldo Caiado*, é o entrevistado do CB.Poder. Na bancada: Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza.
Ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado não citou nomes do futuro ministro da Fazenda, caso seja eleito crédito: Andrea Nalini/CB/D.A Press

O governador do estado de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou, durante o programa "CB.Poder", parceria entre Correio Braziliense e TV Brasília, que acredita que Lula não teria ganhado as eleições disputadas em 2022, caso Bolsonaro "tivesse governado bem". 

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Durante a entrevista, o pré-candidato ainda apontou um aumento da dívida bruta do governo federal em relação ao período da pandemia de COVID-19, entre 2020 e 2021. De acordo com ele, a dívida era de 72%. No entanto, hoje, chega próximo dos 80%.

"Acho que Bolsonaro cometeu vários erros, vários. Agora, você só viu a dívida PIB aumentar no governo durante a pandemia", afirmou Caiado. "Quando ele (Bolsonaro) entregou o governo, a proporção da dívida/PIB era de 72%. Houve um acréscimo dessa dívida, assim como em todos os países do mundo. No entanto, estamos hoje a quase 80%. Ou seja, foram R$ 870 bilhões, que o governo gastou aonde? Aonde está esse dinheiro?", questionou o governador, ao complementar a primeira fala. 

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Ao ser questionado sobre quem seria o eleito por ele para ocupar a posição de Ministro da Fazenda, Caiado não deu nomes. No entanto, afirmou que as mudanças que fará são "claras" e não têm "grandes descobertas".  

"Tenho escutado muito isso (sobre quem será o Ministro da Fazenda), mas sempre com muito respeito. Mas eu não me arvoro aqui, não vou pousar aqui e afirmar que 'sei de tudo'. Tenho sensibilidade e foi assim que governei o estado de Goiás. As mudanças que você precisar saber, são claras, não têm grandes descobertas", relatou.

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"É preciso fazer reformas, como eu fiz. Recebi um estado com R$ 11 milhões em caixa, R$ 6,8 bilhões em dívidas imediatas e R$ 17 bilhões em dívidas consolidadas. E, hoje, entrego o governo com R$ 9,8 bilhões em caixa", completou. 

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