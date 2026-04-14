Flávio Bolsonaro vence Lula no 2º turno em nova pesquisa; veja os números
Pesquisa Futura/Apex aponta o filho de Jair Bolsonaro à frente de Lula em um cenário estipulado de segundo turno das eleições presidenciais
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Uma pesquisa sobre as eleições presidenciais de 2026 aponta uma possível vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma disputa de segundo turno. O dado é de um levantamento Futura/Apex divulgado nesta terça-feira (14/4).
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Em um cenário estipulado, Flávio foi apontado como intenção de voto de 48% das pessoas entrevistadas, ao passo que Lula recebeu 42,6% das intenções de voto. Quase 10% das pessoas disseram não saber em quem votar ou que votariam nulo.
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Cenário 1:
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Lula (PT): 42,6%
- Ninguém/Branco: 7,3%
- Não soube responder: 2,1%
Considerando a possibilidade em que Lula chegaria ao segundo turno com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) como oponente, Lula sai na frente com 44,8% dos votos, ao passo que Zema ficaria com 38%.
Cenário 2:
Lula (PT): 44,8%
Romeu Zema (Novo): 38%
Ninguém/Branco: 14,9%
Não soube responder: 2,2%
Lula também venceria um segundo turno com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) na disputa. Segundo o levantamento, Lula teria vantagem de 5 pontos percentuais. Considerando a margem de erro, o atual presidente ainda sairia na frente.
Cenário 3:
- Lula (PT): 43,9%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38,8%
- Ninguém/Branco: 14,6%
- Não soube responder: 2,7%
A pesquisa também estipulou um cenário sem a presença de Lula, mas com o atual Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na disputa contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste caso, Flávio teria a vantagem de 13,5%.
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Cenário 4:
- Flávio Bolsonaro (PL): 48,3%
- Fernando Haddad (PT): 34,8%
- Ninguém/Branco: 14,6%
- Não soube responder: 2,7%
A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 11 de abril, com 2 mil entrevistados homens e mulheres, de 895 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-08282/2026.