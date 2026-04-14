‘Ramagem vai voltar para cumprir pena', diz Lula após prisão nos EUA

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (14/4) que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem deverá retornar ao Brasil para cumprir a pena de 16 anos de prisão imposta pela Justiça. Ramagem foi preso nos Estados Unidos ontem.

Lula ressaltou que a detenção não está relacionada a uma infração de menor gravidade, mas à condenação por tentativa de golpe de Estado. “O Ramagem vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi pego por uma ‘multazinha’. Não. Ele foi pego porque estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista e está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir sua pena”, afirmou, em entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM.

O governo brasileiro formalizou, em dezembro de 2025, o pedido de extradição do ex-deputado, com base na condenação e nas provas apresentadas. O nome de Ramagem também consta na lista de difusão vermelha da Interpol.

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A prisão foi realizada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos após a identificação de irregularidades na permanência do ex-parlamentar no país. Ramagem está com visto expirado e, segundo documento do Departamento de Segurança Interna, é considerado passível de deportação por ter ultrapassado o período permitido de estadia com visto de turista.

Rebeca e Alexandre Ramagem vivem com a família nos Estados Unidos desde 2025 Reprodução/Redes sociais

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Foragido da Justiça brasileira desde setembro de 2025, quando deixou o país durante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), Ramagem foi posteriormente condenado pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito.

