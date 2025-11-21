Moraes manda prender Alexandre Ramagem, que está em Miami

Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do deputado federal Alexandre Ramagem. A decisão do ministro veio após o PlatôBR localizar Ramagem em um condomínio de luxo em Miami, na quarta-feira, 19.

O deputado federal bolsonarista foi condenado pelo STF a mais de 16 anos de prisão no processo do golpe. As prisões dos condenados para cumprimento de pena podem ser decretadas pela corte nas próximas semanas.

As mesmas fontes dizem que Ramagem viajou do Rio de Janeiro a Boa Vista no dia 9 de setembro e dois dias depois, 11 de setembro, surgiu em Miami. Os relatos também indicam que ele fez o deslocamento clandestinamente. O dia da chegada do deputado aos Estados Unidos, segundo esses interlocutores, foi exatamente a data em que o Supremo concluiu o julgamento do golpe e o condenou.

Durante a ação penal da tentativa de golpe no STF, Alexandre de Moraes determinou a entrega dos passaportes dos réus. Não há no processo nenhuma manifestação pública devolvendo os passaportes a eles. Moraes foi procurado para informar se Ramagem poderia ter deixado o país, mas não respondeu à coluna.

Alexandre Ramagem e sua mulher, Rebeca, têm conexões em Roraima, onde o casal se conheceu. Rebeca já foi delegada da Polícia Civil roraimense e, atualmente, é procuradora do estado. Ramagem foi delegado da PF em Roraima nos anos 2000. Eles têm duas filhas, de 14 e 7 anos.

Licença na Câmara

Em 9 de setembro, mesmo dia em que viajou a Boa Vista, Alexandre Ramagem pediu licença por 30 dias de seu mandato na Câmara. Em 13 de outubro, quatro dias após o prazo do fim da licença, o deputado bolsonarista pediu a extensão da medida por mais 60 dias, até 12 de dezembro.

Por se tratar de um pedido de licença médica, Ramagem tem acesso a todos os sistemas de presença e votação da Câmara e pode trabalhar de forma remota, como vem fazendo. Em razão disso, embora esteja nos Estados Unidos, o parlamentar não apresenta uma falta sequer nos últimos meses. Em seu Instagram, Ramagem tem publicado vídeos de terno e gravata, como se estivesse trabalhando, nos quais comenta temas do Congresso.

A modalidade de licença concedida a Alexandre Ramagem também permite que o deputado continue recebendo cota parlamentar para o exercício do mandato. Desde setembro, quando foi para os Estados Unidos, não há qualquer gasto de Ramagem com passagens aéreas — normalmente utilizadas por parlamentares para irem a Brasília e retornarem aos seus estados toda semana.

Os gastos da cota parlamentar também caíram: em julho e agosto foram R$ 43 mil e R$ 36 mil, respectivamente; em setembro, R$ 13 mil; e, em outubro, R$ 20 mil.

Em nota à coluna na noite dessa quarta-feira, a presidência da Câmara afirmou que a licença foi concedida mediante atestados médicos apresentados por Alexandre Ramagem. O comunicado disse que a Casa não foi informada sobre a saída do deputado do país e que não houve autorização para missão internacional de Ramagem.

Condomínio de luxo

O PlatôBR localizou Alexandre Ramagem em um condomínio de luxo em North Miami, para onde foi com a família.

O complexo onde Ramagem está, o Solé Mia, tem acesso direto para uma piscina artificial do tamanho de dois campos de futebol. Cercada por areia e palmeiras, a “laguna” é preenchida com água cristalina, imitando uma praia caribenha, com oferta de atividades náuticas, como caiaque e stand up paddle. Há, ainda, várias quadras esportivas, playground, áreas para piquenique, estúdio de ioga, pista de cooper, trilhas para caminhadas e spa.

O complexo é formado por dois prédios de 17 andares, com varandas amplas, construídas em linhas curvas sobre a fachada e vista livre para a costa. O aluguel de um apartamento simples no local custa, em média, R$ 2 mil a diária.

O ponto escolhido pelo deputado federal é um bairro recente, em expansão, com novos empreendimentos sendo erguidos ano a ano. Os moradores da região são, em sua maioria, famílias ricas da América Latina, inclusive muitos brasileiros. Num clube anexo ao Solé Mia, os moradores costumam se reunir para papear, beber e jogar padel, uma mistura de beach tênis e squash.