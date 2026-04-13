Preso pelo ICE, Ramagem dizia estar seguro e com proteção do governo Trump

Preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (13/4), o ex-deputado federal e ex-diretor da Abin condenado por tentativa de golpe de Estado, Alexandre Ramagem, dizia se sentir seguro em solo americano.

Ramagem está fora do Brasil desde que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A sentença também cassou seu mandato. De acordo com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular.

Durante entrevista ao blogueiro Allan Santos, do canal do YouTube Conversa Timeline, em novembro de 2025, o então deputado afirmou que estava “seguro” nos Estados Unidos, com proteção do governo estadunidense. Na conversa, ele negou ser foragido e afirmou que atuaria para a aprovação do projeto da anistia pelos condenados da trama golpista.

"Eu estou seguro aqui com a anuência e o conhecimento do governo americano. Essa perseguição contra mim, grave, a gente vai acabando por ter ciência, consciência disso, desvendando os porquês ao longo do tempo", afirmou.

Na conversa, ele afirmou que o governo americano o teria garantido que ele estava “a salvo”: “Nas palavras até do governo americano para mim: 'Que bom que temos um amigo que está em segurança, a salvo, aqui nos Estados Unidos'. Então, a gente tem esse apoio dos norte-americanos de tudo o que está acontecendo no Brasil”.

Na ocasião, Ramagem teria sugerido que sofria perseguição por ter aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por ser uma das pessoas que estava “protegendo o Brasil” de um “sistema oligárquico” e “tirano”.

As investigações do caso indicam que Ramagem saiu do Brasil clandestinamente e chegou aos EUA no exato dia em que foi condenado, enquanto cumpria licença médica concedida mediante atestados médicos apresentados. No mesmo período, ele teve o passaporte diplomático cancelado, em razão da cassação do mandato e os seus vencimentos parlamentares bloqueados por determinação do STF.

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O Governo Trump recebeu, em 30 de dezembro de 2025, um pedido da Embaixada do Brasil em Washington pela extradição de Ramagem. Seu nome foi incluído na lista de procurados pela Interpol, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o que viabilizou a possibilidade de sua detenção por autoridades estrangeiras.