Assine
overlay
Início Política
Golpe de Estado

Nikolas diz estar 'em oração pelo amigo Ramagem'

Ex-deputado federal e ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, condenado por tentativa de golpe de Estado, foi preso pelo ICE, nesta segunda (13/4), nos EUA

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/04/2026 18:58 - atualizado em 13/04/2026 19:05

compartilhe

SIGA
×
Ex-deputado Federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).
Ex-deputado Federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi preso Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos crédito: Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu orações para o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso nesta segunda-feira (13/04) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). "Em oração pelo meu amigo Ramagem. Espero que, em breve, ele esteja em casa, junto de sua esposa e filhas", disse o deputado em suas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ramagem foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

Leia Mais

A Polícia Federal (PF) informou, por meio de nota, que a prisão de Ramagem pelo ICE foi resultado "de cooperação policial internacional entre a corporação e autoridades policiais dos EUA".

Ramagem estava foragido desde setembro do ano passado, quando fugiu de carro de Roraima para Guiana e de lá pegou um avião rumo aos EUA sem comunicar a defesa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, além de perder o mandato parlamentar.

Tópicos relacionados:

alexandre-ramagem condenado eua golpe-de-estado ice prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay