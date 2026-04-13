Nikolas diz estar 'em oração pelo amigo Ramagem'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu orações para o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso nesta segunda-feira (13/04) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). "Em oração pelo meu amigo Ramagem. Espero que, em breve, ele esteja em casa, junto de sua esposa e filhas", disse o deputado em suas redes sociais.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ramagem foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

A Polícia Federal (PF) informou, por meio de nota, que a prisão de Ramagem pelo ICE foi resultado "de cooperação policial internacional entre a corporação e autoridades policiais dos EUA".

Ramagem estava foragido desde setembro do ano passado, quando fugiu de carro de Roraima para Guiana e de lá pegou um avião rumo aos EUA sem comunicar a defesa.

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Ele foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, além de perder o mandato parlamentar.