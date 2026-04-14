Pesquisa CNT: Um terço do eleitorado rejeita Lula e Flávio Bolsonaro

A 167ª Pesquisa CNT de Opinião, divulgada ontem, revela que cerca de um terço do eleitorado (31,7%) prefere um candidato que não seja ligado nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nem à família Bolsonaro. No entanto, os outros nomes da disputa aparecem com baixa pontuação no cenário estimulado de primeiro turno.

Do ponto de vista da identificação política, 34,7% dos brasileiros se definem como de direita ou centro-direita, 20,8% como de esquerda ou centro-esquerda e 44,5% se consideram independentes ou não sabem avaliar. No quesito avaliação, o governo Lula apresentou piora em relação ao levantamento da CNT feito em novembro de 2025. Atualmente, a avaliação negativa (37,2%) supera a positiva (32,1%), enquanto 29,4% consideram a gestão regular.

Comparando com o levantamento anterior, feito em novembro de 2025, a avaliação positiva era de 34,3% e a negativa era de 36,3%.No que se refere ao desempenho pessoal do presidente, os dados atuais mostram que 44,9% da população aprova sua atuação, enquanto 49,6% desaprovam. Na pesquisa anterior, o índice de aprovação era superior, chegando a 48,1%, e a desaprovação era de 48,8%.

Esses números indicam que a avaliação do governo interrompeu uma tendência positiva anterior, apresentando piora tanto nos indicadores de gestão quanto na aprovação pessoal do presidente em relação ao último semestre. Além disso, a avaliação negativa (37,2%) supera a positiva (32,1%), cenário inverso ao que era observado em novembro passado.

Em termos de atuação regional, as áreas onde a população mais percebe a presença do governo federal são nos programas sociais e de renda (43,9%), na saúde (39,1%) e nas obras de obras de infraestrutura (37,3%).

Comparativamente, os governos estaduais e municipais gozam de melhor prestígio. A avaliação positiva dos governadores é de 41,2%, e a dos prefeitos chega a 45,8%

Otimismo

A pesquisa também avaliou o otimismo dos brasileiros em relação aos próximos seis meses.

A maior expectativa de melhora reside na educação (35,3%) e no emprego (34,9%). Já a área da segurança pública é a área com menor perspectiva de avanço, onde apenas 27,2% acreditam em melhora, enquanto 24,7% preveem piora. Sobre a renda mensal, 31,2% esperam um aumento e 51,1% acreditam que ela ficará igual.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 39,2%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 30,2%. Outros pré-candidatos aparecem com índices reduzidos. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4,6%, Romeu Zema (Novo) pontua com 3,3%, Renan Santos (Missão) aparece com 1,8% e Aldo Rebelo (DC) com 1,5%.



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A 167ª Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.002 entrevistados entre os dias 08 e 12 de abril de 2026. As entrevistas foram realizadas de forma presencial domiciliar em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02847/2026.

