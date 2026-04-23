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embate com o supremo

Caiado sai em defesa de Zema e critica inclusão em inquérito das fake news

Pré-candidato à Presidência diz que decisão do STF "extrapola funções" e reforça relação próxima com governador mineiro

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SP
Sílvia Pires
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Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
23/04/2026 20:02

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Pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) durante agenda em BH
Pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD) cumpriu agenda em Belo Horizonte nesta quinta-feira (23/4) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Durante passagem por Belo Horizonte, nesta quinta-feira (23/4), o pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) saiu em defesa do ex-governador Romeu Zema (Novo) ao comentar a inclusão do mineiro no inquérito das fake news em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).

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“Não tem porquê ele (STF), de maneira alguma, incluir Romeu Zema dentro de fake news. Isso extrapola as funções do Supremo Tribunal Federal”, afirmou em coletiva de imprensa na sede da  Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).

O goiano destacou que, após sete anos e três meses governando simultaneamente com Zema, atesta o perfil respeitoso do mineiro e defendeu seu direito de independência de opinião.

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A fala ocorre em um momento em que o próprio Zema tem elevado o tom contra ministros da Corte, prometendo “dobrar a aposta” nas críticas. Caiado, embora tenha evitado aprofundar o embate, sinalizou alinhamento político ao mineiro, com quem afirma manter um “relacionamento excelente”.

Ao comentar a coincidência de agendas com Zema, que no mesmo dia cumpria compromissos de pré-campanha em Goiás, Caiado afirmou ter tratado do assunto com o rival, com quem diz ter um “relacionamento excelente”, na noite anterior. “Nós sempre falamos. E ele sabe que também será muito bem recebido no nosso estado”, disse.

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Sobre a possibilidade de uma chapa conjunta no futuro, Caiado evitou antecipar composições e empurrou a definição para as convenções de julho, mas reforçou que o diálogo entre ambos é "excelente e respeitoso".

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