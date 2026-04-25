Caiado reage a Simões com Zema e crava apoio ao governo de Minas

Pré-candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado rejeitou a possibilidade de uma incompatibilidade com o governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), que já declarou apoio a Romeu Zema (Novo) na disputa pelo Palácio do Planalto.

Em visita a Minas, Caiado participou de um encontro em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com prefeitos do PSD no estado. Ao discursar, elogiou o concorrente Zema.

“Meu relacionamento com Zema sempre foi extremamente próximo, estreito, transparente e direto. Nós dois temos toda essa habilidade de entender o momento político”, disse.

Ex-governador de Goiás, o pré-candidato lembrou que Zema está visitando seu estado no mesmo momento em que ele visita Minas Gerais: “Estamos sendo muito bem recebidos.”

Apoio ao governo de Minas

Caiado minimizou a divergência na disputa presidencial e reforçou que apoiará Simões, pré-candidato à reeleição do governo mineiro, que pode vir a ter palanque triplo em Minas. Além de Zema e Caiado, ele busca conquistar o apoio do PL de Flávio Bolsonaro, que também pode compor com o senador Cleitinho (Republicanos) ou lançar candidato próprio.

“Temos a sabedoria do que queremos aqui em Minas Gerais. Isso não tenho dúvida. 'Mas Caiado, e se o governador [Simões] apoia o Zema, como você fica?'. Vou ficar com ele. Qual o problema? É lógico”, cravou o ex-governador goiano.

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Simões, que estava ao lado, rapidamente endossou: “Nós estamos juntos.”

