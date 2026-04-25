Rogério Correia sobre escolas cívico-militares: "Simões foi estúpido"

Enquanto o governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), insiste na pauta das escolas cívico-militares no estado, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) avaliou que o pessedista foi “estúpido” ao rebater o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo (PV), sobre o tema.

Durante a cerimônia do Dia de Tiradentes, realizada em Ouro Preto na terça-feira (21/4), o prefeito Angelo Oswaldo discursou em defesa da educação física baseada na formação crítica e democrática, em contraponto a referências ao “militarismo”. Ele citou como modelo uma “escola cívico-militante”, baseada nos ideais da Inconfidência Mineira.

Na sequência, Simões subiu o tom e classificou a fala como desrespeito aos militares presentes: “Respeito, pelo menos, a quem é recebido como visitante, é o mínimo que se espera, em Minas Gerais, de quem é dono da casa”.

‘Simões foi estúpido’

Em entrevista ao Estado de Minas, Rogério Correia prestou solidariedade a Angelo Oswaldo, a quem chamou de “grande prefeito” e “homem culto”.

“O Mateus Simões foi um estúpido na forma como respondeu ao prefeito”, destacou.

Correia disse que o projeto de implantação do modelo cívico-militar “não tem nenhuma sustentação do ponto de vista da lei de diretrizes de base” e afirmou se tratar de uma “questão ideológica”, defendendo o modelo de escolas técnicas como os institutos federais.

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“Acho que a escola cívico-militar é uma bobagem. Acho que o prefeito apenas apresentou uma visão sobre isso e recebeu dez patadas de Mateus Simões, que não está preparado em nada para ser governador de Minas”, completou.