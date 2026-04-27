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Casa Branca alega que o 'culto ao ódio da esquerda' levou ao ataque no evento de gala com Trump

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AFP
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Repórter
27/04/2026 14:34

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A Casa Branca culpou, nesta segunda-feira (27), o "culto de ódio da esquerda" pelo ataque a tiros ocorrido durante um jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, que contou com a presença de Donald Trump. 

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"O culto de ódio da esquerda contra o presidente e todos aqueles que o apoiam e trabalham para ele resultou em várias pessoas feridas e mortas, e neste fim de semana quase aconteceu novamente", declarou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa.

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dk/sms/dga/mel/aa

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