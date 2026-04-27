Web reage após Paolla Oliveira mandar recado para Diogo Nogueira

Paolla Oliveira surpreendeu ao deixar um comentário carinhoso na publicação de aniversário do ex-marido Diogo Nogueira, no domingo (26/4). A atriz, de 44 anos, desejou ao sambista, de 45, um novo ciclo repleto de alegrias.

"Viva você e seu novo ciclo! Que a vida te encha de alegrias e que as energias do bem sigam sempre te cuidando", escreveu ela nos comentários da postagem em que Diogo compartilhou uma foto sua celebrando mais um ano de vida.

Veja mensagem:

Foto: Reprodução/Redes sociais

Web elogia maturidade do ex-casal

A interação rapidamente chamou a atenção dos internautas, que elogiaram a postura da atriz. "Isso se chama amor de alma, cuidado mesmo longe. Quanta civilidade! Essa é a essência, isso é respeito! Viva o amor", comentou uma seguidora.

Outra foi na mesma linha: "Que lindo e tão perfeito a maturidade desse ex-casal, que consegue nos dar um grande exemplo que, o amor quando é verdadeiro, a amizade é eterna." Uma terceira ainda acrescentou: "Sua linda, que sempre prevaleça esse carinho Amo os dois."

Os dois ficaram juntos por aproximadamente quatro anos, desde 2021, e se separaram no fim de 2025. Em entrevista ao CNN Pop, Diogo Nogueira contou que a decisão foi tomada após meses de conversa.

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"A gente chegou a um ponto que não estava dando. Não estava legal. Nem pra mim, nem pra ela", disse o sambista, acrescentando que os dois optaram por manter a amizade e o respeito mútuo após o término.