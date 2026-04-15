Paolla Oliveira faz 44 anos e recebe homenagem de Diogo Nogueira

Paolla foi criada na Penha, em São Paulo. Na infância, como era a única menina entre três irmãos, ela contou que jogava bola na rua. Já na adolescência, Paolla ajudava os pais na confecção da família e é formada em Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Depois, se especializou em Reeducação Postural Global e chegou a atuar em hospitais, clínicas e asilos antes de abandonar a profissão para se tornar atriz. Foto: Reprodução/@paollaoliveirareal