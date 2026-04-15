Celebridades e TV
Paolla Oliveira faz 44 anos e recebe homenagem de Diogo Nogueira
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Ela também recebeu diversas homenagens de amigos famosos nas redes sociais, como Carolina Dieckmann, mas a que mais chamou a atenção foi o recado de Diogo Nogueira, ex-namorado da atriz. O cantor publicou nos stories do Instagram uma foto onde a atriz aparece sorridente e desejou um feliz aniversário. Foto: Reprodução / Instagram
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Paolla e Diogo Nogueira ficaram juntos por quase 5 anos e anunciaram o término do relacionamento no dia 22 de dezembro de 2025. Na época, eles afirmaram que a decisão ocorreu com respeito e maturidade. Nos bastidores, porém, rumores apontaram que a relação já enfrentava uma crise havia meses. Foto: Reprodução Instagram / @diogonogeuira_oficial
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Saiba mais, a seguir, sobre Paolla Oliveira. Nascida no dia 14 de abril de 1982, em São Paulo, é uma das atrizes mais populares e famosas do país, conhecida por atuar em diversas novelas de sucesso da TV Globo e por ter sido Rainha de Bateria da escola de samba da Grande Rio no carnaval do Rio de Janeiro. Foto: Felipe Braga Divulgação
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Primeiro, seu nome de batismo é Caroline Paola Oliveira da Silva, mas optou por usar um nome artístico. Em 2012, por causa da orientação de um numerólogo, ela decidiu acrescentar um “L” no nome “Paola”. Inclusive, ela já contou em entrevistas que já não se reconhece mais como Caroline. Foto: Instagram
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Paolla foi criada na Penha, em São Paulo. Na infância, como era a única menina entre três irmãos, ela contou que jogava bola na rua. Já na adolescência, Paolla ajudava os pais na confecção da família e é formada em Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Depois, se especializou em Reeducação Postural Global e chegou a atuar em hospitais, clínicas e asilos antes de abandonar a profissão para se tornar atriz. Foto: Reprodução/@paollaoliveirareal
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Seu primeiro trabalho na TV foi em 1998, aos 16 anos, como assistente de palco do programa "Passa ou Repassa", do Celso Portiolli, no SBT, onde ficou por 4 anos. Em 2004, fez sua primeira novela na Record, "Metamorphoses", como a principal vilã da trama, e chamou a atenção da Globo, que a contratou para um papel na novela "Belíssima" no ano seguinte. Foto: Reprodução TV Globo
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Em 2006, interpretou sua primeira protagonista na novela das 18h da TV Globo, "O Profeta", no papel de Sônia, par romântico de Thiago Fragoso. Ela logo emendou com a novela "Ciranda de Pedra". Desde então, esteve em diversas produções da emissora, como "Cama de Gato", "Insensato Coração", "Amor à Vida", "Além do Tempo", "Cara e Coragem" e "Felizes para Sempre?". Foto: Reprodução TV Globo
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Um dos papéis mais marcantes de sua carreira foi Jeiza, uma das protagonistas da novela das 21h "A Força do Querer", de Glória Perez. Na trama, a personagem de Paolla era uma policial e lutadora de MMA, que vive um romance intenso, mas conturbado, com Zeca, personagem de Marcos Pigossi. Foto: reprodução instagram @paollaoliveirareal
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Outro papel de destaque foi como a influenciadora digital Vivi Guedes em "A Dona do Pedaço". A personagem fez tanto sucesso que a Globo decidiu misturar ficção e realidade, e Paolla, como Vivi Guedes, estampou capas de revistas, deu várias entrevistas e até faturou com publicidade como a personagem nas redes sociais. Foto: Reprodução TV Globo
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Em 2025, decidiu deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio para se dedicar à família, após o diagnóstico de demência frontotemporal de seu pai, e ao remake de "Vale Tudo", no qual interpretou uma das personagens principais, a alcoólatra artista plástica Heleninha Roitman. Foto: Divulgação Globo
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Vale lembrar que Paolla Oliveira venceu a sexta temporada do "Dança dos Famosos" em 2009, quadro do "Domingão do Faustão" na época, e, anos depois, em 2021, voltou à competição na edição especial "Super Dança dos Famosos", que reuniu campeões de diferentes temporadas, e conquistou novamente o primeiro lugar. Foto: Reprodução/TV Globo