Paolla Oliveira celebra aniversário com festão, feijoada e muito samba
Atriz usou um look ousado para celebrar seus 44 anos
Paolla Oliveira é festeira e nunca escondeu isso de ninguém. A atriz reuniu amigos famosos em mais uma celebração de aniversário. Dessa vez, ela comemorou os 44 anos, completados na terça-feira (14), com muito samba, feijoada e rodeada de pessoas queridas, como Viviane Araújo, Ludmilla e Brunna Gonçalves, Milton Cunha, David Brazil, Regina Casé, Mumuzinho e muito mais neste domingo (19).
A atriz reuniu familiares e amigos em sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, e integrantes da Acadêmicos do Grande Rio, escola onde reinou como rainha de bateria. Entre eles estavam Taty Grande Rio, vice-presidente da agremiação, e Mestre Fafá, mestre de bateria da escola.
Veja alguns momentos da festa:
