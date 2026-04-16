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EX-CASAL

O beijo de Viviane Araújo e Belo: veja cena que parou a web em 'Três Graças

Cena do ex-casal foi exibida no capítulo desta quarta-feira (15/4)

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Ana Paula Portuguesa - Tupi FM
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Ana Paula Portuguesa - Tupi FM
Repórter
16/04/2026 10:17

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Viviane Araújo e Belo se beijam em ‘Três Graças’ e movimentam as redes; veja a cena
Viviane Araújo e Belo se beijam em ‘Três Graças’ e movimentam as redes; veja a cena crédito: Tupi

O beijo entre Viviane Araújo e Belo, exibido no capítulo desta quarta-feira (15/4) da novela "Três Graças", movimentou as redes sociais e rapidamente entrou para os assuntos mais comentados da web.

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Os personagens Consuelo e Misael têm um passado marcado por sentimentos mal resolvidos. Após uma série de reencontros e conversas carregadas de emoção, os dois acabaram se aproximando novamente e na cena eles não resistem, se beijam e acabam passando a noite juntos. E no fundo ainda toca a música "Reinventar" do Belo.

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Vale lembrar que os dois também tiveram um relacionamento na vida real entre 1998 e 2007 e o fim foi marcado por acusações de traição e meio mal resolvido.

Atualmente, a atriz é casada com o empresário Guilherme Militão, com quem tem um filho. Já o cantor vive um relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi, assumido publicamente em 2025.

Veja a cena:

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