Turnê Três Graças: Belo e Xamã celebram novela com shows em São Paulo e Rio
Evento inédito reúne elenco e convidados como Negra Li para celebrar o fim da trama; saiba como garantir ingressos para a apresentação única
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Os artistas Belo e Xamã se reúnem para um show inédito em São Paulo e Rio de Janeiro. Eles são os anfitriões da “Turnê Três Graças”, evento promovido pela TV Globo para celebrar a novela de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.
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O show no Rio de Janeiro está marcado para 7 de maio, no Qualistage. A apresentação em São Paulo acontece em 15 de maio, na Vibra São Paulo. A intenção é proporcionar uma experiência imersiva no universo da trama. O show contará com outros nomes do elenco ligados à música, como Sophie Charlotte, Alana Cabral, Pedro Novaes e Gabriela Medvedovsky.
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Belo e Xamã interpretam Misael e Bagdá na novela. A cantora Negra Li, que canta a música de abertura “Clareou”, também participa do evento. Luiz Henrique Rios, diretor artístico da novela e do show, afirma que a ideia é promover um diálogo entre o público e seus ídolos, colocando a cultura da periferia no palco.
Segundo a organização, em São Paulo, antes da apresentação musical, o público poderá assistir ao último capítulo da novela em um telão montado no local. A “Turnê Três Graças” dará origem a um especial que será exibido na TV Globo logo após o final da trama.
Ingressos e informações
As entradas estão à venda no site ticketmaster.com.br. Veja os preços:
Rio de Janeiro
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Pista premium: a partir de R$ 145 + R$ 14,50
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Pista: a partir de R$ 97,50 + R$ 9,75
São Paulo:
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Pista Premium: a partir de R$ 147,50 + R$ 22,13
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Pista: a partir de R$ 97,50 + R$ 14,63
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Camarote II: a partir de R$ 160 + R$ 24,00
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Plateia Superior I: a partir de R$ 90 + R$ 13,50
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Plateia Superior II: a partir de R$ 80 + R$ 12
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Plateia Superior III: a partir de R$ 70 + R$ 10,50
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.