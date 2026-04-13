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Turnê Três Graças: Belo e Xamã celebram novela com shows em São Paulo e Rio

Evento inédito reúne elenco e convidados como Negra Li para celebrar o fim da trama; saiba como garantir ingressos para a apresentação única

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/04/2026 14:27 - atualizado em 13/04/2026 14:29

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Turnê Três Graças: Belo e Xamã celebram novela com shows em São Paulo e Rio
Belo, Xamã e o elenco da 'Turnê Três Graças', da TV Globo, que celebra a novela com shows e a cultura da periferia crédito: Divulgação

Os artistas Belo e Xamã se reúnem para um show inédito em São Paulo e Rio de Janeiro. Eles são os anfitriões da “Turnê Três Graças”, evento promovido pela TV Globo para celebrar a novela de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

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O show no Rio de Janeiro está marcado para 7 de maio, no Qualistage. A apresentação em São Paulo acontece em 15 de maio, na Vibra São Paulo. A intenção é proporcionar uma experiência imersiva no universo da trama. O show contará com outros nomes do elenco ligados à música, como Sophie Charlotte, Alana Cabral, Pedro Novaes e Gabriela Medvedovsky.

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Belo e Xamã interpretam Misael e Bagdá na novela. A cantora Negra Li, que canta a música de abertura “Clareou”, também participa do evento. Luiz Henrique Rios, diretor artístico da novela e do show, afirma que a ideia é promover um diálogo entre o público e seus ídolos, colocando a cultura da periferia no palco.

Segundo a organização, em São Paulo, antes da apresentação musical, o público poderá assistir ao último capítulo da novela em um telão montado no local. A “Turnê Três Graças” dará origem a um especial que será exibido na TV Globo logo após o final da trama.

Ingressos e informações

As entradas estão à venda no site ticketmaster.com.br. Veja os preços:

Rio de Janeiro

  • Pista premium: a partir de R$ 145 + R$ 14,50

  • Pista: a partir de R$ 97,50 + R$ 9,75

São Paulo:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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