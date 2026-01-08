Celebridades e TV
Encontro dos ex: Cena que reúne Viviane Araújo e Belo repercute nas redes sociais
Viviane vive Consuelo, antigo amor de Misael, personagem interpretado por Belo. O reencontro é marcado por tensão e troca de farpas,. Foto: Reprodução redes sociais
Desde que a Globo confirmou a contratação de Viviane para a novela das 21h, a expectativa tornou-se grande pelo reencontro do antigo casal. Foto: Reprodução
Na época do anúncio, Viviane disse que a personagem trará nuances inéditas em sua carreira. “É um papel diferente de tudo o que já fiz. Ainda estou conhecendo a Consuelo, mas posso dizer que ela é uma mulher forte e determinada”, comentou. Foto: Reprodução Instagram / @araujovivianne
A atriz destacou ainda que o convite representava um desafio estimulante e celebrou a parceria renovada com Aguinaldo Silva, com quem já trabalhou em duas outras produções. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Viviane Araújo dos Santos nasceu em 25 de março de 1975, no Rio de Janeiro. Ela iniciou sua vida artística ainda muito jovem, como dançarina e modelo. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Sua estreia na televisão aconteceu em 1994, quando foi eleita “Garota do Fantástico”, o que abriu portas para novos trabalhos na Globo. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Após participações especiais em atrações como “Brava Gente, “A Turma do Didi” e “Malhação”. ela alcançou grande destaque ao interpretar Rosinha na Escolinha do Professor Raimundo, em 2001. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Poucos anos depois, voltou a brilhar na emissora ao integrar o elenco do “Zorra Total”, entre 2005 e 2008, onde ficou marcada pela personagem Dona Tetê, do quadro “O Cartório”. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Paralelamente, sua relação com o carnaval se fortalecia ano após ano. Viviane estreou na avenida em 1995, desfilando pela Beija-Flor, e desde então passou por diversas escolas tradicionais. Foto: - Reprodução do Instagram @araujovivianne
Desde 2008, é rainha de bateria do Salgueiro, tendo vivido momentos marcantes, como o vice-campeonato daquele ano e o título de 2009. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Em São Paulo, tornou-se figura emblemática da Mancha Verde, onde reina à frente da bateria há mais de uma década. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Em 2012, ela viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao se tornar campeã da quinta temporada do reality “A Fazenda”, na RecordTV, com impressionantes 84% dos votos. Foto: Reprodução de vídeo Rede Record
Sua estreia com um papel fixo em novelas foi em “Império”, em 2014. No folhetim, escrito justamente por Aguinaldo Silva, Viviane deu vida à manicure Naná, desempenho que lhe rendeu o Prêmio Extra de Televisão como Revelação. Foto: Divulgação
Em seguida, participou de outras produções globais, como a novela “Rock Story”, em 2016, e conquistou o público com Neide em “O Sétimo Guardião”, seu primeiro papel dramático de grande destaque. Seu último papel havia sido em "Volta por Cima", como Rosana Bacelar. Foto: Divulgação
Em 2015, venceu a “Dança dos Famosos”, reforçando sua imagem como artista completa, e voltou ao quadro da Globo em 2021 na edição especial “Superdança”. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Paralelamente às produções televisivas e carnavalescas, Viviane construiu uma carreira notável como modelo. Entre 1999 e 2006, protagonizou diversos ensaios para revistas masculinas. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne
Na vida pessoal, ela foi casada por nove anos com o cantor Belo, união encerrada em 2007 após rumores de infidelidade. Logo depois, iniciou um relacionamento com o jogador Radamés, com quem viveu por alguns anos, até o término em 2017. Foto: Reprodução Youtube
Em 2020, Viviane Araújo tornou público o relacionamento com o empresário Guilherme Militão, com quem se casou no ano seguinte. No início de 2022, anunciou a tão celebrada gravidez do primeiro filho. Joaquim nasceu em 6 de setembro do mesmo ano, marcando um capítulo especial na trajetória pessoal da artista. Foto: Reprodução do Instagram @araujovivianne