Paolla Oliveira deixa o loiro de lado e adota novo visual

Paolla Oliveira renovou o visual e chamou a atenção ao apostar em uma nova cor de cabelo: um loiro escuro acobreado. A atriz deixou para trás os tons ultraclaros e platinados que usou por muito tempo, aderindo a uma tonalidade mais quente e profunda que já se desenha como uma forte tendência.

Paolla Oliveira exibe o loiro escuro acobreado que é tendência, destacando o magnetismo da nova fase.Redes sociais

A mudança vai além de uma simples escolha estética e reflete um movimento maior no universo da beleza. Diversas personalidades estão trocando o loiro muito claro e o morena iluminada tradicional por nuances mais fechadas e com fundo acobreado, em uma busca por uma imagem com mais profundidade e contraste.

Diferente do ruivo vibrante ou do loiro clássico, o tom acobreado se destaca por sua densidade e aspecto sofisticado. É uma cor com sombra e presença, que parece mais orgânica e menos artificial, fugindo da saturação visual causada pelos reflexos frios e clareamentos evidentes que dominaram os últimos anos.

O que a nova cor comunica

Na linguagem visual, a escolha de um loiro mais quente e escuro altera a mensagem transmitida. Esses tons aumentam o contraste com a pele, intensificam o olhar e comunicam mais força, maturidade e magnetismo pessoal. O visual deixa de ser apenas suave e passa a projetar uma feminilidade mais segura.

Enquanto o loiro claro costuma ser associado à juventude e leveza, o acobreado transmite presença. A escolha acompanha uma busca por uma naturalidade com acabamento refinado, resultando em um cabelo que parece ter uma cor natural, mas com brilho espelhado e de alto padrão.

Para quem vive da própria imagem, há ainda um fator técnico importante. Tons acobreados refletem a luz quente de uma forma muito favorável, principalmente em câmeras e sob iluminação natural, o que os torna extremamente fotogênicos.

Muitas vezes, essa transição funciona como um “reset” de imagem, marcando o início de uma fase mais madura e definida. O loiro escuro acobreado não é uma cor que apenas pede atenção; ele a sustenta, mudando por completo a percepção que o público tem da pessoa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.