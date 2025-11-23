Notícias
‘Foi o máximo’: Paolla Oliveira celebra aparição em prova do Enem
-
A questão relacionava Paolla e Margot Robbie para discutir a pressão estética sobre figuras públicas. O texto de apoio abordava como padrões de beleza são impostos às mulheres na sociedade, o que trouxe um toque pop e atualidade ao exame nacional. Foto: Instagram/@paollaoliveirareal
-
Em suas redes sociais, Paolla comentou que não fez o Enem, mas esteve “presente” na prova. Ela celebrou o reconhecimento e disse que foi “o máximo” ser lembrada nesse contexto. A publicação gerou grande engajamento e carinho de seus seguidores. Foto: reprodução instagram
-
A atriz também citou reportagens que destacaram as referências culturais usadas na prova de Linguagens. Essas menções reforçam como o Enem conecta temas acadêmicos com elementos da cultura pop. Paolla valorizou essa aproximação entre educação e representatividade artística. Foto: wikimedia commons Humor Multishow
-
Internautas reagiram com entusiasmo ao encontrar Paolla Oliveira em plena prova do Enem. Muitos disseram que ficaram felizes e surpresos ao vê-la como parte da questão. Ela, por sua vez, agradeceu o carinho e desejou boa sorte a todos os participantes do exame. Foto: reprodução instagram
-
-
Dois meses atrás, em setembro de 2025, Paolla se despediu oficialmente do posto de rainha de bateria da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias. Sobre a escolha de Virginia Fonseca para sucedê-la no trono, respondeu: "Deixem a Virginia reinar em paz!" Foto: Reprodução Instagram
-
Paolla Oliveira nasceu em São Paulo, em 14 de abril de 1982. Ela começou sua carreira como assistente de palco do programa Passa ou Repassa, do SBT, em 1999. Foto: reprodução
-
A estreia nas novelas aconteceu no ano de 2004, quando interpretou a vilã Stela na novela "Metamorphoses", da TV Record. Foto: reprodução
-
-
Já a estreia na Globo veio no ano seguinte, quando interpretou Giovana Güney Sabatini na novela "Belíssima". Foto: Reprodução de vídeo
-
Outros papéis marcantes da atriz foram em “Amor à Vida” (2013), “A Força do Querer” (2017) e “A Dona do Pedaço” (2019). Foto: reprodução instagram @paollaoliveirareal
-
Além disso, Paolla também fez várias séries na Globo, como “Os Amadores” (2007), “Faça sua História” (2008), “Casos e Acasos” (2008), “As Cariocas” (2010), “Afinal, o Que Querem as Mulheres?” (2010), “Tapas e Beijos” (2012) e a mais recente, “Assédio” (2018). Foto: reprodução instagram @paollaoliveirareal
-
-
Além de sua carreira de atriz, Paolla Oliveira também é uma modelo de sucesso. Ela já foi capa de várias revistas e campanhas publicitárias. Foto: Felipe Braga Divulgação
-
Ela também é uma personalidade bastante popular nas redes sociais e acumula mais de 35 milhões de seguidores no Instagram! Foto: Reprodução de vídeo
-
Em 2009, Paolla Oliveira tornou-se a campea? da Danc?a dos Famosos, competição criada pela TV Globo. Ela mandou muito bem e venceu a disputa ao lado de seu parceiro de dança, Átila Amaral. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Em 2021, a atriz voltou a fazer bonito. Afinal, retornou para a edição da "Super Dança dos Famosos", e venceu a disputa. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Fora do cenário artístico, Paolla é formada em fisioterapia com especialização em reeducação postural global (RPG). Foto: Reprodução / Instagram @paollaoliveirareal
-
A atriz também já engatou vários relacionamentos com outros artistas, entre eles um namoro com o ator Maurício Mattar, entre 2006 e 2007. Foto: Reprodução
-
-
Entre 2009 e 2015, ela se relacionou com o ator Joaquim Lopes. Eles se conheceram durante as gravações do longa "Uma Professora Muito Maluquinha", adaptação da obra infantil de Ziraldo, no início de 2009. Foto: reprodução instagram
-
Entre os anos de 2015 e 2021, a atriz namorou o diretor Rogério Gomes (foto) e, posteriormente, o coach Douglas Maluf. Foto: divulgação tv globo
-
Contudo, desde 2021, a atriz namora o sambista Diogo Nogueira. Os dois, aliás, vivem juntos e são um dos casais mais badalados do cenário artístico. Foto: Instagram / @paollaoliveirareal
-